Jojo Todynho posta novas fotos com bumbum à mostra e manda recado: ''É minha, cuide da sua''

Cantora Jojo Todynho publicou novos cliques de seu look com bumbum à mostra em calça jeans e mandou recado para críticos

A cantora Jojo Todynho (26) deu o que falar nos últimos dias com um look bem ousado para curtir o Carnaval. Ao aparecer com o bumbum todo de fora em jeans recortado na região, a funkeira causou e mais uma vez recebeu críticas e claro que não ficou quieta.

Após rebater os comentários intrometidos em seus stories dizendo que não irá esconder seus glúteos porque é privilegiada, a famosa fez questão de publicar novas fotos usando a roupa e mandar mais um recado para os internautas.

"Não tinha como não prestigiar minha @beijafloroficial , que noite maravilhosa. Obs.: A BUNDA é MINHA, CUIDE da SUA!", exclamou a artista.

Antes da folia, Jojo Todynho fez uma lipo na papada e renovou seu bronzeado com biquíni de fita. Ao lado de Gracyanne Barbosa (39) e da cantora Gabi Martins (26), ela apareceu fazendo o procedimento e causou ao tirar a fita para exibir o resultado.

Veja o look ousado de Jojo Todynho para curtir camarote:

Jojo Todynho tira o nome da mãe biológica de sua certidão

Jojo Todynho contou que pediu a retirada do nome da mãe de sua certidão de nascimento. Em uma troca de mensagens com o ex-marido da cantora, ela a teria chamado de "ordinária".

"Queria deixar um recado aqui para uma fã minha que insiste em dizer que me ama. Te dar uma dica, começa a juntar porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona... Outra coisa que queria deixar claro aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome, dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", desabafou Jojo.

Ela continuou: "Não fico fazendo exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi: as pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evite. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só pra deixar esclarecido".