Mais calmo e mais ativo, Rodrigo Mussi inicia exercícios: ''É um milagre''

Irmão de Rodrigo Mussi atualizou estado de saúde do ex-BBB e contou que ele iniciou exercícios com fisioterapeuta

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 18h07

O estado de saúde de Rodrigo Mussi (36) foi atualizado novamente pelo irmão do ex-BBB na rede social neste sábado, 16.

Em seus stories, Diogo Mussi contou que o ex-participante do BBB 22 agora iniciou os exercícios com fisioterapeuta e falou novamente sobre o caso dele ser um milagre.

"Boa tarde, pessoal! Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto da UTI, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta, dobrando e esticando as pernas, braços e etc", contou.

"Novamente, os médicos afirmaram que o caso do Rodrigo é um milagre. Amanhã vou atualizar a todos com detalhes e informações inéditas. #RodrigoRenasce", declarou Diogo Mussi.

No último sábado, 09, foi iniciado o processo de entubação de Rodrigo Mussi. O procedimento continua sendo realizado.

O acidente de Rodrigo Mussi

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo e ficou em estado grave após ser arremessado do veículo que chamou por um aplicativo.

Após o ocorrido, o ex-BBB foi internado e precisou passar por cirurgias.