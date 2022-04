Quadro de Rodrigo Mussi segue estável e processo de extubação foi iniciado, diz irmão

O irmão de Rodrigo Mussi deu detalhes sobre o quadro de saúde do ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 20h48

Neste sábado, 9, Diogo Mussi usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde de Rodrigo Mussi(36), que sofreu um acidente de carro recentemente.

No Stories do Instagram, ele afirmou que o processo de extubação do ex-BBB foi iniciado, mas deve levar alguns dias, já que ele está bastante agitado.

"O Rod segue estável, já tendo iniciado o processo de extubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem os comandos, recuperando aos poucos suas consciência. Continuamos otimistas e com muita fé de que logo o Rod estará conosco", escreveu ele.

Rodrigo respira sem ajuda dos aparelhos

Após passar por uma nova cirurgia na perna, Rodrigo teve que passar por uma ressonância magnética na manhã desta sexta-feira, 08. Depois, Diogo revelou que o irmão voltou a respirar sem ajuda de aparelhos e que, agora, o respirador está funcionando apenas como um suporte.