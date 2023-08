Maíra Cardi revela se pretende engravidar de Thiago Nigro: 'Precisamos ver'

Mãe de dois, Maíra Cardi revela se pretender ter filhos após o casamento com Thiago Nigro

Noiva do coach financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico, a influenciadora Maíra Cardi revelou mais de seus planos com o amado. Além de pretender se casar em uma cerimônia de luxo, que pode durar vários dias, a famosa contou nesta quarta-feira, 02, se deseja ter herdeiros com o eleito.

Mãe de dois, a ex-BBB que tem um menino, Lucas Cardi, de seu relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia Cardi, do casamento que viveu com Arthur Aguiar, surpreendeu ao revelar que pretende aumentar a família com mais três filhos.

"Teremos mais três! Eu nunca conheci alguém que gosta tanto de crianças! Mas não é falar que gosta! É mostrar que gosta! Nós nos enganamos porque queremos, a gente não pode acreditar em alguém pelo que esse alguém fala, precisamos ver o que esse alguém faz", falou Maíra Cardi ao exibir Thiago Nigro interagindo com muita paciência com a enteada.

Nesta segunda-feira, 31, após receber a indireta da ex do noivo, Camila Ferreira, que fez um trocadilho com seu programa de emagrecimento, Seca Você, dizendo Separa Você, após Thiago Nigro participar do processo para perder peso e meses depois engatar o namoro com Maíra, a coach fitness não ficou quieta e escreveu um textão relatando sua versão da história. Essa não foi a primeira vez que a ex do empresário mandou indireta para o casal.

Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.