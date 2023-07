Casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anulado

Organizando cerimônia e festão com Thiago Nigro, Maíra Cardi consegue anulação de casamento com Arthur Aguiar

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi anulado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a união dos ex-BBBs foi considerada nula. O casal havia realizado o casamento em 2 de dezembro de 2017.

Noiva de Thiago Nigro, o Primo Rico, a empresária conseguiu ter a união desconstituída. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação em face do ex-casal buscando desafazer o casamento. Ele foi precedido de habilitação, contudo, na época, a coach fitness ainda estaria casada com Egil Greto Guarize, com quem teve o matrimônio em setembro de 2014, na Flórida, nos EUA.

Diante da situação, Maíra Cardi alegou que nunca teve ciência de que o casamento com Egil era válido, por desconhecer seu reconhecimento em território nacional. O divórcio com este ocorreu antes da ação proposta.

Segundo Fábia, o caso não precisou de muitas provas, porque o assunto podia ser resolvido usando documentos disponíveis. E ele chegou ao fim nesta terça-feira, 11, ao considerar o casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar nulo. Dessa maneira, a influenciadora está livre para se casar novamente como já está planejando uma grande festa para selar a união com Thiago Nigro em agosto deste ano.

Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.