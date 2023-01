Maíra Cardi revela antes e depois de problema de saúde: 'Fiquei sem andar'

A influenciadora Maíra Cardi contou que chegou a perder os movimentos da perna por problemas de saúde: 'achei que não fosse andar nunca mais'

A coach Maíra Cardi (39) fez uma série de desabafos em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5. A musa fitness se abriu com seus seguidores e falou sobre um período difícil em sua vida, quando adoeceu gravemente em outro país: “Perdi os movimentos das pernas, fiquei sem andar, perdi todo o músculo da perna, vou colocar o meu antes e depois de quando eu fiquei acamada mesmo e definhei”, contou em seus stories.

Segundo a influenciadora, o problema teria sido originado por uma rotina intensa, acompanhada de poucas horas de sono. Na época, Maíra morava nos Estados Unidos e embora tivesse clientes importantes por lá, como contou em seu relato, também tocava seu negócio a distância no Brasil, por isso, acordava às 03:30h para treinar com os brasileiros e precisava se privar de algumas horas de sono.

O relato veio acompanhado de algumas fotos de antes e depois, e Maíra explicou sobre o seu processo de melhora: “Detalhe que essa foto de recuperação é em 30 dias”, e complementou: “Na época, eu sofri muito, eu fiz uma operação muito chata, eu tinha que tomar remédios muito fortes, a minha dor era tão grande que eu tinha que tomar morfina a cada quatro horas e a oxicodona, que é aquele remédio que matou o Michael Jackson, sabe? De tão forte que era”, relatou em vídeo.

Maíra aproveitou o espaço e fez vários alertas para as suas seguidoras em relação ao sono. Segundo a ex-mulher de Arthur Aguiar (33), campeão da última edição do BBB, o melhor horário para dormir é das 22h às 03h, com benefícios para o emagrecimento e que sem o sono adequado, problemas sérios como a depressão podem surgir: “O sono é um dos pilares muito importantes. Eu tive um problema muito sério por dormir pouco”, contou.

Maíra Cardi se abre sobre reatar com Arthur Aguiar

Voltaram? Maíra Cardi decidiu abrir o jogo em suas redes sociais e foi bastante sincera com suas seguidoras, que questionaram uma possível volta após rumores: "Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha, faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", contou a mãe de Sofia, fruto do relacionamento. O casal, conhecido pelas idas e vindas, se separou pela terceira vez em outubro do último ano.