Maíra Cardi abre o jogo e responde se reatou com Arthur Aguiar: ''Do jeito que tinha que ser''

Em bate-papo com os seguidores, Maíra Cardi revela se reatou o casamento com o campeão do BBB 22 e pai de sua filha, o ator Arthur Aguiar

Após boatos de volta com o campeão do BBB 22 Arthur Aguiar (33), a coach Maíra Cardi (39) usou as redes sociais para contar se reatou ou não o casamento com o pai de sua filha.

Em bate-papo com seus seguidores, a influenciadora disse que não queria falar sobre o assunto, mas após ter sido muito questionada sobre a possível volta, resolveu esclarecer os rumores.

"Gente, eu não ia responder isso, mas vocês perguntam tanto, tanto, tanto que resolvi dar uma satisfação para vocês pararem e aquietarem com isso. Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha, faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", começou Maíra, que passou o Natal com Arthur e a filha do casal, a pequena Sophia, de 4 anos de idade.

Maíra ressaltou que torce pela felicidade do ex, mas que a relação deles é apenas por conta da herdeira. "Quero muito bem dele, que ele seja muito feliz e será. A mãe dele é muito amiga do pai, que não é mais casada com ele. Minha mãe é muito amiga da minha avó,que é mãe do meu pai, que é casado de novo. Então, a gente tem muitos exemplos na família do que realmente importa, de uma maturidade na relação. Então, pra sempre a gente vai ter uma relação muito boa. Quero que ele seja feliz, ele também quer que eu seja feliz. Fomos muito felizes enquanto durou, mas encerramos nosso ciclo como tem que ser. Mas agora somos pais da Sophia e continuaremos sendo uma família", acrescentou ela.

Uma internauta ainda quis saber o motivo do término do relacionamento. "Eu poderia colocar um monte de coisa pra você, mas uma das coisas que aprendi na minha vida é que não existe um único motivo, mas um compilado de coisas. Deu muito certo enquanto estávamos juntos porque as pessoas não se juntam porque são exatamente iguais. Normalmente elas se juntam porque são opostos e precisam aprender muito uma com a outra, com as dificuldades, qualidades, um precisa aprender a respeitar mais, o outro precisa aprender a si respeitar mais. No fim, todo mundo aprende, todo mundo ganha. Principalmente se tiver muita gratidão, empatia pela história do outro, pelas limitações do outro, tomar sua responsabilidade e sua parte, porque tudo tem seus dois lados. E, no fim, era do jeito que tinha que ser", declarou Maíra.

Vale lembrar que Maíra Cardi e Arthur Aguiar, que já tiveram idas e vindas, anunciaram a terceira separação em outubro de 2022. Em julho de 2020, a coach chegou a contar que descobriu cerca de 50 traições do ator.

Maíra Cardi conta que perdeu um filho em 2022

Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem sobre tudo o que viveu no ano de 2022. A estrela desabafou sobre os desafios que enfrentou e revelou que perdeu um filho e viu a sua filha ir para a UTI. Além disso, ela contou que viveu uma fase de depressão profunda.

Cardi compartilhou um vídeo com várias imagens do que viveu em 2022. "Que ano intenso! Eu me entreguei a um jogo que nem era meu, me tornando um integrante de entretenimento externo… e ganhamos! Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo. Também sofri com haters e muitas notícias mentirosas", disse ela.

Então, Maíra contou sobre a filha e o bebê que perdeu. "Tive minha filha na UTI e no hospital por algumas vezes, chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e saí de uma depressão violenta, onde quase morri… e outra vez quase ninguém soube que eu estava lá!", declarou.

