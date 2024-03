Maíra Cardi e Thiago Nigro saem de prédio às pressas após aviso de incêncio

Longe das redes, Maíra Cardi faz rara aparição ao deixar um prédio às pressas com Thiago Nigro por causa de incêncio: 'Pegando fogo'

A coach Maíra Cardi e o marido, o influenciador Thiago Nigro, passaram por um grande susto na última segunda-feira, 18, enquanto realizavam uma reunião em um prédio. Através das redes sociais, o Primo Rico contou que o casal precisou sair às pressas do local por causa de um incêndio.

Em seu perfil oficial no Instagram, o companheiro de Maíra compartilhou o registro do momento em que todos foram avisados sobre o ocorrido. "Estamos no meio de uma reunião aqui e o que está acontecendo, Alice?", questionou Thiago a uma mulher.

"Está tendo um incêndio no gerador do elevador", explicou a moça, arrancando risadas de Maíra Cardi. "Ela vem com essa calma. 'Com licença, vocês podem descer?'", se divertiu a coach de emagrecimento. "Eu preciso estar calma. Não posso deixar vocês nervosos", avisou a funcionária.

Ainda no vídeo publicado por Thiago, é possível observar as pessoas que estavam presentes no local saindo do prédio através da escada de emergência. Enquanto a esposa caminhava na frente, o Primo Rico a seguia segurando sua bolsa e sandálias de salto.

"Pegando fogo no prédio e a turma zen", escreveu o influenciador no registro compartilhado, mostrando em seguida que o casal estava acima do sexto andar. Vale lembrar que Maíra está ausente de suas redes sociais há alguns meses, mas faz algumas aparições no perfil do marido.

Recentemente, ela revelou ao público que fez uma tatuagem no pescoço em homenagem ao amado. Em imagens compartilhadas por Thiago, a famosa aparece mostrando a parte do corpo em que escreveu o sobrenome do companheiro, com quem se casou em dezembro de 2023.

No post, outro detalhe também chamou atenção: As mãos na barriga. O casal já revelou que pretendem ter filhos juntos, mas ainda não anunciaram uma gravidez.

