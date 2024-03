Giovanna Antonelli revela que pega no pé de Murilo Benício: 'Problema'

Mesmo com ótima convivência com o ex, Murilo Benício, Giovanna Antonelli revela que fica no pé do pai de seu filho; atriz falou sobre a relação

A relação de Giovanna Antonelli e Murilo Benício tem chamado a atenção das pessoas. Isso porque, o ex-casal formado durante a gravação da novela O Clone, em 2002, se dá muito bem. Pais de Pietro, de 18 anos, eles tomam decisões não apenas sobre a criação do filho, mas também sobre trabalho.

Em entevista ao Jornal O Globo, a atriz revelou que precisa pegar no pé do pai de seu herdeiro para ele fazer seus trabalhos direito. Giovanna Antonelli contou que colocou o ex-marido, com quem ficou até 2005, no mundo digital.

"Botei Murilo no mundo digital. Falei: "Tem que parar de não querer fazer as coisas no digital. Pega meu time, começa a fazer". As meninas gravam com o Murilo e me ligam: "Murilo não quer fazer nada". Aí eu mando áudio para ele: "Murilo, você tá arrumando problema aí? Faz o que o time jovem tá mandando". As meninas começaram a rir tanto, passaram a usar esse áudios. Aí o público começou a pedir caixinha de pergunta (no Instagram). A gente sabe que as pessoas têm um carinho desde a época de "O Clone". O canal de comunicação era um só antigamente. O que a novela representou no Brasil foi incrível. O Brasil parava para ver novela antigamente, a galera tem esse carinho. Então, a gente, sempre que pode, retribui", falou ela sobre a relação e carinho dos fãs.

Casada atualmente com o diretor Leonardo Nogueira, com quem teve as gêmeas, Antônia e Sofia, de 13 anos, Giovanna comentou que continua muito amiga de Murilo, mesmo estando em outra relação. "Não tem como não ser, né? Pietro é o melhor filho do planeta. Nunca vi um cara igual a ele. E eu me dou bem com todo mundo. Para não se dar bem comigo, você pode duvidar da pessoa. Não tenho mau tempo com ninguém. Adoro me relacionar. É muito curta esta passagem para a gente ficar criando coisas pequenas. Sempre penso no macro, e não no micro", falou.

A atriz ainda falou ao Jornal O Globo sobre seus herdeiros. "O mundo do Pietro é o trap. Ele compõe, produz, escreve, canta. Ele ama isso, fica mergulhado 24 horas por dia. Já fez um curso fora no ano passado e agora quer voltar, para ter mais um aprendizado e ir se aperfeiçoando na paixão dele, que é a música. Pietro é fora da curva. Tem uma cabeça espetacular e me dá uma aula todos os dias sobre novos pontos de vista, sobre como enxergar o mundo e a vida. Fico impressionada. Falo: "Garoto, você tinha que fazer psicologia". Você conversa com ele por dez minutos e fica apaixonado. Já as meninas ainda estão novinhas. Jogam vôlei pra caramba, são altíssimas. Cantam que é uma loucura. Só pensam em esporte e na escola", revelou sobre o que cada um gosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli se recusa a comentar encontro com Murilo Benício

Giovanna Antonelli (48) se tornou assunto ao mostrar que fez uma visita à casa do ex-marido, Murilo Benício (52). Em seu perfil do Instagram, a atriz contou que foi até o local para usá-lo como cenário para gravar alguns conteúdos. Procurada pela CARAS Brasil, ela se negou a comentar a repercussão do encontro.