Thiago Nigro fala possível data para Maíra Cardi voltar para a internet

Após saída de Maíra Cardi da internet para se dedicar à família, seu marido, Thiago Nigro, fala sobre uma possível data para seu retorno

Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10, o empresário Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, falou sobre uma possível volta de sua esposa, a influenciadora digital Maíra Cardi, para a internet. A coach deletou sua conta no Instagram em setembro do ano passado para se dedicar à sua família.

Através de uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram de Thiago, um internauta admitiu que estava sentindo falta da ex-esposa de Arthur Aguiar na internet. Assim, ele questionou quando Maíra iria retornar para as redes sociais.

"Estamos com saudade da Maira, quando ela volta?", perguntou um seguidor. O influenciador logo compartilhou uma foto com sua mulher e falou sobre uma possível data para o retorno. "Mais para frente. Se voltar", disse Thiago, sem certeza sobre a vontade da esposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Maíra Cardi desativou a sua conta no Instagram quando somava 9 milhões de seguidores. Ao anunciar sua saída, ela explicou o motivo de sua decisão: "Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção".

Na época, ela ainda agradeceu pelo apoio de seus seguidores. "Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz", disse Maíra em sua despedida.

Thiago Nigro surpreende ao trocar aliança milionária da união com Maíra Cardi

Em agosto do ano passado, Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união em uma cerimônia secreta, mas extremamente luxuosa. O empresário passou a usar uma aliança que teria custado cerca de R$ 1 milhão por causa dos 200 diamantes cravejados. No entanto, parece que ele já trocou a joia por uma modelo mais modesto.

Ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil, ele exibiu o novo modelo, bem mais simples, e justificou que a mudança se deve à praticidade no dia a dia. “Mais leve para usar, melhor para treinar”, disse o influenciador, que agora usa uma aliança fina dourada sem pedras preciosas cravejadas.

Nigro ainda descartou o arrependimento no alto investimento e contou que ainda usa a joia milionária de vez em quando: “A outra ainda está aqui e às vezes troco”, ele escreveu.