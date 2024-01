Thiago Nigro surpreende ao trocar aliança milionária da união com Maíra Cardi

Se arrependeu? Thiago Nigro troca aliança caríssima transportada por carro-forte e justifica mudança após casamento com Maíra Cardi

Em agosto do ano passado, Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união em uma cerimônia secreta, mas extremamente luxuosa. A aliança do casal foi tão cara que precisou ser entregue ao noivo por um carro-forte. Por isso, os seguidores do influenciador financeiro ficaram surpresos ao notar que ele não usa a jóia milionária.

Nesta quarta-feira, 10, o ‘Primo Rico’, como é conhecido nas redes sociais, explicou a razão por trás da troca de sua aliança, que teria custado cerca de R$ 1 milhão por causa dos 200 diamantes cravejados. Ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil, ele exibiu o novo modelo, bem mais simples, e justificou que a mudança se deve à praticidade no dia a dia.

“Mais leve para usar, melhor para treinar”, disse o influenciador, que agora usa uma aliança fina dourada sem pedras preciosas cravejadas. Nigro ainda descartou o arrependimento no alto investimento e contou que ainda usa a joia milionária de vez em quando: “A outra ainda está aqui e as vezes troco”, ele escreveu.

Ainda durante a sessão de perguntas e respostas em seu perfil, Thiago abriu o jogo sobre o possível retorno da esposa às redes sociais. Ele mencionou que Maíra, que abandonou seu perfil no ano passado para cuidar da família, talvez volte em algum momento, se ela quiser: “Mais para frente. Se voltar.”, disse o investidor famoso.

Na época em que desativou sua conta, a ex-influenciadora detalhou sua decisão: "Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física. E muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, a loira revelou que pretende mudar totalmente seu estilo de vida para engravidar novamente.

Vale lembrar que Maíra é mãe da pequena Sophia, que tem apenas quatro anos, fruto do antigo casamento com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar. Além disso, a ex-participante do Big Brother Brasil também exerce a maternidade com seu primogênito, Lucas, que tem 22 anos e é fruto do primeiro casamento da influenciadora, com o empresário Nelson Rangel.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram com comunhão total de bens:

Maíra Cardi e Thiago Nigro tiveram uma rápida história de amor. Eles assumiram o namoro em março do ano passado. Logo em seguida, em abril, a influenciadora ficou noiva do investidor durante uma viagem à Terra Santa. No final de agosto, eles oficializaram a união em um casamento secreto luxuoso e em dezembro, casaram novamente.

Os influenciadores surpreenderam os seguidores ao anunciarem que se casaram no civil dentro do regime de comunhão total de bens, que é quando, em caso de separação, eles terão que dividir tudo o que acumularam ao longo da vida. Eles até prepararam uma segunda cerimônia diferentona. Agora, que tal saber qual é o valor estimado das fortunas deles?