Maiara passa noite com affair 'misterioso' após ganhar buquê de flores

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, deixou os fãs curiosos ao publicar um registro coladinha com um 'namorado misterioso'; confira

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, deixou os fãs bastante curiosos após publicar em suas redes sociais que havia recebido um buquê de flores lindíssimo. Na última quarta-feira, 28, a artista ainda compartilhou uma foto agarradinha com o responsável pela surpresa, sem mostrar detalhes do companheiro.

Encantada com a surpresa, Maiara revelou o que estava escrito dentro em um bilhete junto com as rosas: "Eu te amo. Já deu Certo. Net". Momentos mais tarde, atiçando ainda mais a curiosidade do público, ela mostrou apenas que estava deitada em uma cama ao lado do affair, aproveitando o momento de descanso para curtir a companhia e assistir a uma série na TV.

"Boa noite! Dormir em paz não tem preço", escreveu na legenda. Apesar de ainda manter o mistério de quem seria o suposto affair, fãs da irmã gêmea de Maraisa acreditam que ela tenha reatado seu relacionamento com o cantor Matheus Gabriel. Os dois anunciaram a separação em outubro do ano passado.

Na época, por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, a estrela contou que eles decidiram se separar sem brigas e sem traição. "Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo…", disse em um trecho.

Confira as publicações de Maiara:

Maraisa abre o jogo sobre planos ao lado do noivo

A família da cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, pode aumentar em breve! A artista, que está em um noivado com Fernando Mocó desde setembro do ano passado, não esconde sua vontade de casar e os planos para ser mamãe.

Durante a turnê da dupla em Portugal, Maraisa revelou que a data do casamento ainda não foi marcada, mas que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.

"Você sabe como as coisas funcionam aqui. Pode casar amanhã, é. Ter filho é muito rápido. O Felipe [empresário] tá ali: 'Pelo amor de Deus me avisa quando vai vir esse neném, porque eu sei que vai vir esse ano", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Na sequência, a famosa revelou que o casal já faz planos para a vinda do primeiro herdeiro. "Já estamos falando de filho", confirmou a artista. Ela, inclusive, reforçou que seguirá nos palcos até o bebê nascer. "Eu seguro o show, contratante, pode contratar", brincou Maiara, irmã gêmea de Maraisa. Confira!