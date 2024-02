Show de Maiara e Maraisa causa comoção em Portugal e sertaneja avalia: 'Fiquei desacredita'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maiara e Maraisa exaltam retorno a Portugal para lançamento de turnê especial com orquestra feminina

A passagem de Maiara e Maraisa por Portugal no último final de semana não será apenas inesquecível para alguns fãs, mas também para as sertanejas. Em estreia da turnê In Concert, a qual apresenta um show novo acompanhado de uma orquestra feminina, as artistas chamaram atenção desde a chegada no país. Em entrevista à CARAS Brasil, as irmãs avaliaram o novo momento e garantiram que o que viveram foi único.

"Não consigo até agora descrever a emoção que foi retornar para Lisboa e ser recebida pelo nossos fãs já no aeroporto, eu fiquei desacredita, até o nosso pai ficou famoso lá", brinca Maraisa, impressionada como a dupla tem conquistado espaços inimagináveis.

Maiara também tem celebrado as vitórias e reconhecimento de seu trabalho. A famosa conta que se emocionou com as apresentações do In Concert, que foi inspirada justamente no projeto gravado no ano passado na cidade de Lisboa. "Voltar para Portugal foi uma grande emoção pra gente, quando gravamos o DVD choramos tanto vivendo tudo aquilo com um público gigante", diz ela, que passou pelas cidades de Porto e Lisboa.

"É lindo ver os planos que eu e a Maraisa fazemos juntas, sonhando acordadas em um concerto nosso viajando pelo Brasil com as mulheres da orquestra linda que tocaram no projeto", completa a sertaneja.

Leia também: Como tratar alopecia? Especialista explica doença que atingiu Virginia, Maiara e Maraisa

Aproveitando os poucos dias antes de cair novamente na estrada, Maraisa revela que a cidade de Porto já é considerada uma segunda casa para elas. "Ficamos tão a vontade que estamos até passando alguns diazinhos por aqui, relaxando após a rotina intensa do carnaval", afirma.

Agora depois de Portugal, as irmãs pretendem levar o show especial para diversas cidades do Brasil como Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Marcado por sucessos, a apresentação conta com arranjos diferenciados e mostra as cantoras explorando um lado ainda mais romântico. "Estamos ansiosas para inaugurar de vez a turnê no Brasil, é lindo demais, estou ansiosa para ver o rosto dos nossos fãs com esse espetáculo", conta Maraisa.