Ela que não quis: Gloria Pires se magoou com a Globo antes de negar contrato

Gloria Pires se magoou com história que rolou nos bastidores da emissora; atriz disse não

A decisão de Glória Pires que recusou um contrato com a Globo pegou muitos fãs de surpresa. Isso porque geralmente partia da emissora a decisão de encerrar os vínculos com as principais estrelas. Dessa vez, foi a protagonista de Terra e Paixão que disse não.

Nos bastidores, há dois principais motivos para a negativa da estrela. Segundo informações do 'Notícias da TV', a estrela estaria interessada em novos ares , atuando em projetos e produções voltadas para as plataformas de streaming.

O segundo motivo seria um desentendimento que rolou nos bastidores . É que a atriz soube pela imprensa que havia perdido o papel em Todas as Flores para a colega Regina Casé. Ela já havia sido escalada para viver a vilã, mas foi trocada sem qualquer justificativa. A atriz não gostou da situação e acabou selecionada por Walcyr Carrasco para a atual novela das 9.

Glória Pires foi contratada da Globo por mais de 50 anos, atuando em dezenas de novelas de grande sucesso na emissora. Ela brilhou em vários trabalhos e estrelou tramas como Belíssima, Mulheres de Areia, Vale Tudo e Anjo Mau, todos grandes sucessos.

INÍCIO DA CARREIRA

Com apenas oito anos, a jovem atriz foi escolhida para participar da abertura da novela A Pequena Órfã, que foi ao ar no início da década de 1970. Porém, foi em 1978 que Gloria Pires ganhou de vez o carinho dos fãs e telespectadores no papel de Marisa , em Dancin' Days, novela de Gilberto Braga que teve direção de Daniel Filho.

Seu desempenho no papel de Marisa foi bastante elogiado, e rendeu destaque para a jovem atriz. O sucesso foi tanto que, no ano seguinte, em 1979, Gloria Pires foi escalada para viver Zuca, a protagonista de Cabocla, clássico folhetim de Benedito Ruy Barbosa, que chegou a ganhar um remake no ano de 2004.

