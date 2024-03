'Mães estão sempre carregadas de culpa", desabafa Fernanda Rodrigues

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Rodrigues fez reflexão sobre a maternidade e comentou sobre desejo da filha em ser atriz

A maternidade é um verdadeiro desafio de muitas mulheres e para Fernanda Rodrigues (44) não tem sido diferente. Mãe de Luisa (14) e Bento (7) , fruto de seu relacionamento com Raoni Carneiro (42), a atriz garante que ainda sofre com muitas dúvidas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu o coração e destacou como consegue driblar as incertezas do ofício.

"A maternidade é, sem dúvida, o papel mais importante e desafiador da minha vida. Mães estão sempre carregadas de culpa e insegurança. O maior desafio é equilibrar. Tenho dois filhos, mas cada um tem seu jeitinho e isso não facilita em nada", diz ela aos risos.

Mas apesar das dúvidas, Fernanda garante que o segredo é se manter próxima e aberta para conversas. "A Luisa é minha amiga, temos um diálogo aberto, mas sou uma mãe que entende a importância dos limites", frisa.

Ainda sobre a relação com a primogênita, Fernanda comentou como tem reagido ao ver que a Luísa já tem demonstrado interesse em seguir os mesmos passos dos pais. Segundo a atriz, a filha é cheia de personalidade e ela tem dado o apoio necessário neste momento.

"Eu comecei muito cedo e sempre tive o apoio da minha família. Luisa é uma menina cheia de personalidade e sabe muito bem o que quer. Mas tanto eu, quanto o Raoni, sempre conversamos muito com nossos filhos. Bento ainda é pequeno, a Luisa entende mais as coisas. Cresceu neste universo e acho natural que este desejo aconteça. Estou aqui para o que ela decidir dando todo meu apoio", declara.

No último ano, Fernanda retornou para o mundo das novelas após cinco anos sem aparecer na TV aberta. No ar em Fuzuê, ela contou que estava animada para ver os filhos acompanhando um trabalho seu na televisão, já que anteriormente eles eram muito pequenos para entender sua dinâmica de trabalho.

"O Bento era muito pequenininho quando eu fiz Do Outro Lado do Paraíso e a Luiza acompanhou um pouco, mas não lembra direito e a novela também não era muito para criança, então ela não viu muito. Essa novela eles já estão ansiosíssimos para ver. É legal também os nossos filhos verem a gente fazendo o que a gente gosta, né? Eles estão super orgulhosos", contou.