Mãe de Neymar Jr almoça em restaurante de luxo no Catar

Acompanhando a Copa do Mundo do Catar, a mãe de Neymar revelou que foi almoçar em um restaurante caríssimo

Mãe do jogador de futebol Neymar Jr, Nadine Gonçalves aproveitou a viagem ao Catar para almoçar em um restaurante de luxo. Nesta quinta-feira, 1, ela foi fotografada durante a refeição em um local que é frequentado pelos empresários da região.

Sorridente, Nadine posou na mesa do restaurante durante um momento de lazer com as amigas. O restaurante luxuoso que ela foi é o Orient Pearl, que chega a ter pratos que custam cerca de R$ 760 e a água mineral pode chegar ao valor de R$ 80.

Ela está no Catar para acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, já que seu filho, Neymar Jr, está no time de jogadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Tarólogo faz previsão para Neymar Jr

Com Neymar Jr fora dos campos, o tarólogo Victor Valentim abriu as cartas para o atleta e fez uma previsão para ele.

“O Neymar teve a vitória que mereceu. O reconhecimento vindo perante a sua dedicação. Pelas cartas, ele será afastado novamente e permanecerá longe dos outros. O jogador se mostra sozinho e distante. A energia dele está desconectada com a dos demais.”, afirmou Victor Valentim.

Por fim, o tarólogo ainda deu uma dica sobre o futuro do atleta: "Um novo amor chega para ele".