Mãe de Neymar é acusada de atrapalhar chá revelação do neto: "Fez fofoca"

Mãe de Neymar é acusada de atrapalhar a cerimônia que rolou neste final de semana; entenda a história

Uma grave acusação envolvendo o "chá revelação" do craque Neymar e sua esposa, Bruna Biancardi está circulando nas redes sociais nesta segunda-feira (26). É que alguns estão envolvendo a mãe do jogador em uma situação indelicada.

É que alguns moradores de Santos, cidade na qual o craque se transformou em ídolo, dizem que por lá o sexo do bebê não era mais novidade. O motivo? A mãe do craque, Nadine Gonçalves, espalhou a notícia até em um salão de beleza.

Tudo começou quando um jornalista começou a receber mensagens de moradores da cidade contando a história. “Aqui em Santos até os peixes já sabiam", disse um. “A mãe dele já tinha falado num salão em Santos. Achei péssimo!”, acusou outra. “A mãe do Neymar foi fazer fofoca no salão… Zero surpresa”, disparou uma terceira. "Aqui em Santos todos já sabíamos que era menina porque a mãe falou no salão que frequenta... Então vamos fingir surpresa nesse chá", declarou outro.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi descobriram o sexo de seu primeiro filho na tarde deste sábado, 24. O casal preparou um chá revelação luxuoso em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que contou com a presença dos familiares e amigos.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Detalhes do chá revelação

Antes da descoberta do sexo do bebê, Bruna mostrou os detalhes da festa luxuosa nos Stories do Instagram. Ela e Neymar chegaram ao local do chá revelação de mãos dadas.

No Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou alguns detalhes da decoração do chá revelação, que é todo clean. Nas imagens é possível ver as letras N e B, além do menu com direito ao almoço entre 15h e 16h, e também do jantar, que acontecerá entre 20h e 22h.

Para a festa, Biancardi apostou em um vestido longo, todo brilhante, com um decote profundo nas costas e uma rasteirinha. Já Neymar está com um terno todo branco e um tênis com cristais. Mais cedo, o atleta mostrou que está com uma meia rosa e outra azul.