Mãe de Gabriel Medina mostra foto com o filho e mensagem sobre traição

Após rumores de atritos familiares, a mãe de Gabriel Medina mostrou que estão bem ao compartilhar foto rara com os filhos e compartilhar mensagem da Bíblia sobre traição

Mãe do surfista Gabriel Medina, Simone Medina surpreendeu ao mostrar uma foto rara com os filhos nas redes sociais. Depois dos rumores de atritos familiares, ela evitou mostrar seus herdeiros nas redes sociais, mas abriu uma exceção nesta semana.

Em um post no Instagram, ela exibiu fotos com os filhos e também amigos, e ainda compartilhou uma mensagem de traição que está na Bíblia. "Mateus 26: 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse; prendei-o. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi; e beijou-o. 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. Amo esta passagem que relata a traição de Judas com um beijo em Jesus e ainda o chama de “AMIGO”, é Lindoooooo, a falta de carater de Judas nao mudou a essencia de Jesus", escreveu.

E completou: "Esta ai sou eu, podem me bater, podem me beijar, nada pode mudar o que me move, o Espirito Santo, familia e amigos. Amo voces até depois do fim. O QUE ME MOVE NAO PODE ME PARAR!!!!! Não para, não para, não para não!!!!! (não consegui colocar todos amigos que Graças a Deus são muitos) AMIGOS sintam-se neste mover, vocês fazem parte dele. OBRIGADAAAAA DEUS!!!!".

Gabriel Medina faz reflexão

O surfista Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem positiva com seus seguidores! Em sua conta oficial no Instagram, o atleta escreveu um texto emocionante refletindo sobre a vida, escolhas e liberdade ao publicar cliques em que aparece sorridente e dentro do mar. "Um desabafo sobre escolhas e liberdade nessas horas de avião, lá vai o GM filósofo", brincou no início.

"A vida é feita de escolhas. E você tem a liberdade de escolher o que você quiser. São nas escolhas que aprendemos, erramos, evoluímos... Estamos numa evolução constante. Independente da dificuldade, é o processo. Passo a passo. Todos os dias temos oportunidades de ser uma pessoa melhor, de fazer o nosso melhor para chegarmos nos nossos objetivos/sonhos. A vida é um boomerang, tudo que lançamos volta com força. Liberdade é uma coisa tão simples, todos deveriam ter. Às vezes nem todo mundo tem", começou escrevendo.

"Fazer as nossas escolhas é processo da vida. Ser livre é escolher pelo AMOR e não pelo MEDO. As experiências que você vive do dia-a-dia que te conduz para algo que você deseja num futuro. E tem fases que você tem que passar, por quê!? Sei lá. Mas tinha que ser assim. Eu tenho fé em Deus. Confio nele. E tudo que eu faço, eu faço com amor e dedicação e EU to escolhendo isso. Se vou conquistar mais títulos, ser pai, construir uma família... não sei, mas vai ser como TEM que ser", disse ele, revelando a vontade de construir uma família.

"E eu sou grato pela experiência que eu to tendo de viver aqui. A gente vive como se nós fôssemos eternos, mas a real é que estamos de passagem. Vou tentar ser minha melhor versão. E nunca vamos agradar a todos, é impossível, mas temos que viver a nossa verdade e ser livre sem ter medo. Viva a liberdade. A escolha é SUA", finalizou Medina.