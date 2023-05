Gabriel Medina faz reflexão sobre escolhas e liberdade: ''Nunca vamos agradar a todos''

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina compartilha texto emocionante sobre a vida e comenta sobre mais títulos e construir família

O surfista Gabriel Medina (29), tricampeão mundial de surfe, usou as redes sociais na última terça-feira, 23, para compartilhar uma mensagem positiva com seus seguidores!

Em sua conta oficial no Instagram, o atleta escreveu um texto emocionante refletindo sobre a vida, escolhas e liberdade ao publicar cliques em que aparece sorridente e dentro do mar. "Um desabafo sobre escolhas e liberdade nessas horas de avião, lá vai o GM filósofo", brincou no início.

"A vida é feita de escolhas. E você tem a liberdade de escolher o que você quiser. São nas escolhas que aprendemos, erramos, evoluímos... Estamos numa evolução constante. Independente da dificuldade, é o processo. Passo a passo. Todos os dias temos oportunidades de ser uma pessoa melhor, de fazer o nosso melhor para chegarmos nos nossos objetivos/sonhos. A vida é um boomerang, tudo que lançamos volta com força. Liberdade é uma coisa tão simples, todos deveriam ter. Às vezes nem todo mundo tem", começou escrevendo.

"Fazer as nossas escolhas é processo da vida. Ser livre é escolher pelo AMOR e não pelo MEDO. As experiências que você vive do dia-a-dia que te conduz para algo que você deseja num futuro. E tem fases que você tem que passar, por quê!? Sei lá. Mas tinha que ser assim. Eu tenho fé em Deus. Confio nele. E tudo que eu faço, eu faço com amor e dedicação e EU to escolhendo isso. Se vou conquistar mais títulos, ser pai, construir uma família... não sei, mas vai ser como TEM que ser", disse ele, revelando a vontade de construir uma família.

"E eu sou grato pela experiência que eu to tendo de viver aqui. A gente vive como se nós fôssemos eternos, mas a real é que estamos de passagem. Vou tentar ser minha melhor versão. E nunca vamos agradar a todos, é impossível, mas temos que viver a nossa verdade e ser livre sem ter medo. Viva a liberdade. A escolha é SUA", finalizou Medina.

Gabriel Medina faz reflexão sobre escolhas e liberdade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Ex-BBB Key Alves revela que já ficou com Gabriel Medina

Desde que saiu do BBB 23, Key Alves (23) vem fazendo altas revelações sobre sua vida íntima e dessa vez no podcast “Pod Dar Prado” apresentado por Gabi Prado e Gizelly Bicalho, também ex-BBB. Um dos assuntos na qual a atleta comentou é em relação aos seus affairs no mundo dos famosos, com sempre surgindo um nome para aumentar a lista.

No programa, teve o quadro “Pega de novo?”, e passaram a citar os famosos com quem a jogadora já havia ficado, e ela deveria responder com quem ela daria um “replay”. O primeiro nome foi de Murilo Cézar. “Pega de novo?”, perguntou Gizelly. “Não”, respondeu Key. Em seguida, Bicalho citou Gabriel Medina, e a atleta respondeu, rindo: “Que ódio”.

O surfista é ex-affair de Bruna Griphao, que protagonizou diversos momentos de rivalidade com Key no “BBB23”. Ainda no reality show, Alves disse ser apenas amiga de Medina: “Mandamos um direct para o Medina, e ele respondeu. Aí chamou a gente pra ir na casa dele. O Jeito Moleque estava lá cantando. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali, a gente virou amigo”.