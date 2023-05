Key Alves revela já ter ficado com Gabriel Medina

Medina é ex-affair de Bruna Griphao, rival da jogadora de vôlei dentro do BBB 23

Desde que saiu do “BBB 23”, Key Alves vem fazendo altas revelações sobre sua vida íntima e dessa vez no podcast “Pod Dar Prado” apresentado por Gabi Prado e Gizelly Bicalho, também ex-BBB. Um dos assuntos na qual a atleta comentou é em relação aos seus affairs no mundo dos famosos, com sempre surgindo um nome para aumentar a lista de “rolinhos” dela.

No programa, teve o quadro “Pega de novo?”, e passaram a citar os famosos com quem a jogadora já havia ficado, e ela deveria responder com quem ela daria um “replay”. O primeiro nome foi de Murilo Cézar. “Pega de novo?”, perguntou Gizelly. “Não”, respondeu Key. Em seguida, Bicalho citou Gabriel Medina, e a atleta respondeu, rindo: “Que ódio”.

O surfista é ex-namorado de Bruna Griphao, que protagonizou diversos momentos de rivalidade com Key no “BBB23”. Ainda no reality show, Alves disse ser apenas amiga de Medina: “Mandamos um direct para o Medina, e ele respondeu. Aí chamou a gente pra ir na casa dele. O Jeito Moleque estava lá cantando. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali, a gente virou amigo”.

Apesar da resposta chocante com Gabriel Medina, o quadro não parou por aí, e os outros ex-affairs foram mencionados, como Gui Napolitano. “Não pego ele de novo. Mudei de estilo”, disse ela rindo. “O Bruninho jogador de vôlei, pegaria de novo?”, quis saber Gabi Prado. “Não”, respondeu a atleta.

As apresentadoras se deram conta que Key revelou ter beijado o colega de profissão, e ficaram curiosas. Então, Key, esclareceu: “Eu estou solteira na minha vida desde os meus 17 anos. Não foi de agora que eu fiquei com esses caras não, tá, gente? Faz muito tempo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Key Alves vira piada ao preencher formulário com informações erradas

Key Alves acabou virando piada após vazar um formulário que ela preencheu, pois acabou entendendo os requisitos pedidos de forma errada.