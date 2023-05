Key Alves vira piada ao preencher formulário com informações erradas

Ex-BBB Key Alves preencheu questionário de forma errada e internautas não perdoaram

A atleta Key Alves acabou virando piada após vazar um formulário que ela preencheu, pois acabou entendendo os requisitos pedidos de forma errada.

No campo "Nome Social" a ex-BBB começou preenchendo com "Key", quando na realidade o campo é para pessoas trans que ainda não se registraram com o nome adotado. Já no campo que perguntava como ela gostaria de ser tratada, se referindo a pronomes masculinos ou femininos, ela respondeu "Bem, né".

Ao verem o formulário, os internautas começaram a brincar sobre ela ter dito no começo do BBB que era sapiossexual, ou seja, atraída pela inteligência das pessoas. "É fácil ser sapiossexual quando todos são mais inteligentes que você", comentou uma. "O que a pessoa não né faz para continuar sendo notícia", afirmou outra. "A interpretação de milhões", brincou uma terceira.

Após o programa, a influenciadora vem concedendo diversas entrevistas, indo em podcasts e fazendo parcerias com marcas. Segundo ela, já conseguiu seu primeiro milhão com conteúdo adulto na plataforma 'OnlyFans'.

Ela também tem de lidar com o rompimento público de sua relação com o cowboy, Gustavo Benedeti. Os fãs do casal tem colocado muita pressão para os dois voltarem a se relacionar, mas, segundo o ex-BBB, isso não irá acontecer. Já ela, afirma que ainda tem sentimentos pela ex-dupla.

Veja: