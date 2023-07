Mãe de Fulý, do No Limite, revela amizade do filho com ex-BBB; saiba quem

Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe de Fulý, do No Limite, revelou que ele é vegetariano e se preparou para comer as comidas estranhas vistas no reality

Fulý é um dos participantes do No Limite Amazônia. Ele tem 25 anos, é produtor audivisual e nasceu no Rio de Janeiro. É conhecido nas redes sociais por ter trabalhado com Hana Kalil e também tem fotos com famosos como Xuxa e Gloria Groove. Em entrevista à CARAS Brasil, sua mãe, Cláudia Fuly, revelou que ele e a ex-BBB ainda são amigos. "Distância", afirmou ela.

Sobre a relação com Hana Kalil, a mãe de Fulý contou que eles se conheceram ainda na época da faculdade e se tornaram amigos. Trabalharam juntos durante e após o BBB 19, mas depois cada um seguiu seu caminho. "Ainda são amigos, se gostam e há um carinho enorme entre eles. A única coisa que mudou foi a frequência, pois a agenda de ambos não permite que se encontrem muitas vezes, mas a amizade se mantém independente da distância. Depois do anúncio da participação de Fulý, Hana entrou em contato com a equipe dele e declarou torcida", contou Cláudia.

O produtor audiovisual sonha com a fama desde a infância. "Ao longo do tempo, nós, como família, tentávamos fazê-lo entender que se tivesse que ser, a hora dele chegaria, pois ele sempre contagiava, brilhava por onde passava, e também incentivamos algumas iniciativas dele, quando entendíamos que seria bom para ele", declarou ela. "Acredito que ele já possa estar com um grau de maturidade para tal, caso aconteça. Se acontecer, que não se perca pelo caminho", completou.

Ela ainda contou que ele é vegetariano e que se preparou para comer as comidas envolvendo insetos que os participantes geralmente comem durante provas do No Limite. "Ele foi sabendo da possibilidade de ter que passar por essa experiência, mesmo sendo vegetariano há alguns anos. É algo totalmente novo para ele!".

Além do mais, Fulý passou por uma rotina intensa de preparação para entrar no reality show. "Ele se prepara há anos. Vem assistindo todas as edições do No Limite, como também do Survivor, e participa de grupos virtuais de jogos. Nos últimos 7 meses, cuidou da saúde como nunca, fazendo academia, natação, terapia e, principalmente, acreditando que seria capaz de enfrentar tão grande desafio", declarou a mãe do participante do No Limite.