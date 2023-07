Eliminada do No Limite, atriz surgiu sensual em abertura de novela; relembre

Monica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite; a atriz participou de Mulheres de Areia e fez sucesso protagonizando clipe na abertura da trama

Monica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite, que teve sua estreia nesta terça-feira, 18. A atriz participou de Mulheres de Areia e fez sucesso na abertura da novela, quando protagonizou um clipe sensual envolvido por "Sexy Yemanjá". A novela é a atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Na época, ela tinha 22 anos.

A abertura de Mulheres de Areia foi desenvolvida por Hans Donner e Monica foi a última modelo a fazer o teste. "Fizeram testes com várias modelos e atrizes. Eu fui a última, só soube do teste um dia antes de o Boni [o diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho] escolher. Fui a única que não fiz o teste na piscina. Acredito que era para ser, porque eu encontrei o Hans Donner nos corredores da Globo, e meu teste foi feito na sala do RJTV, porque o Hans queria muito que o Boni me visse. Levei apenas um biquíni, e ele me filmou", contou ela em entrevista ao Gshow.

Na abertura da novela, Monica dançava entre água e areia, para representar a dualidade entre as gêmeas protagonistas, Ruth e Raquel (Gloria Pires). Mas não foi areia de fato que apareceu na vinheta, e sim farinha de mandioca. "A areia é pesada e não dava o efeito que o Hans Donner queria", contou a artista.

Leia também:Monica Carvalho revela motivo para participar de No Limite: 'Não tenho medo'

A ELIMIÇÃO DE MONICA NO REALITY SHOW NO LIMITE

O reality show foi marcado por diversos desafios logo em sua estreia na Globo. Os sete participantes da equipe Urucum perderam a prova da imunidade e na de privilégios, então tiveram que votar entre si para eliminar um dos integrante. Como resultado, a mais votada foi Monica Carvalho. Líder do time Urucum, Cláudio disse que não se arrependeu da equipe que organizou. Paulo Vilhena disse que faltou calma na hora da execução da prova.

"Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida. Eu queria muito viver uma experiência como essa. Embora com um tempo menor, eu sinto que fiz o meu melhor aqui. Eu vou estar do lado de fora, torcendo por vocês", declarou a artista ao se despedir do 'No Limite'.