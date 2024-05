Madonna vira motivo de briga e Luana Piovani causa novo com desabafo; confira o resumo dos famosos

Semana no mundo dos famosos foi marcada por debates envolvendo novo desabafo de Luana Piovani, debates sobre Madonna no Rio e futuro de Beatriz na Globo

A semana no mundo dos famosos foi agitada e rendeu ainda mais polêmicas. Um dos destaques foi justamente Luana Piovani, que voltou a chamar atenção ao fazer uma revelação sobre a falta de atenção de Pedro Scooby com seu filho, Dom. Além disso, Madonna também provocou uma onda de debates nas redes sociais brasileiras. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo quentinho dos últimos acontecimentos.

Ainda no último final de semana, a diva pop Madonna realizou um espetáculo nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo milhões de brasileiros e emocionando muita gente. Mas apesar da torcida e animação dos fãs, o evento se tornou motivo de uma comoção negativa.

Em meio a um momento onde o estado do Rio Grande do Sul passa por uma situação de emergência, muitas pessoas apontaram que a repercussão e elogios do público ao show foi exagerado. Além disso, algumas pessoas apontaram excesso de sensualidade na performance da artista, que foi transmitida na TV Globo.

O assunto Rio Grande do Sul também foi o critério inicial para Luana Piovani virar um dos assuntos mais comentados da semana. Isso porque Pedro Scooby foi elogiado por se voluntariar nos resgates das vítimas das enchentes, enquanto ainda poucas pessoas estavam se mobilizando.

Ao ver o compartilhamento das imagens, Luana Piovani se pronunciou e revelou que, apesar do surfista ter uma bela atitude solidária, ele não estava cumprindo corretamente o papel de pai. Isso porque seu filho mais velho, Dom, estaria há 20 dias sem frequentar a escola.

Vale destacar que Dom se mudou de Portugal para o Rio de Janeiro, por querer ficar mais próximo do pai. O caso rendeu avaliações negativas não só dos internautas, como também de especialistas, que destacaram como as faltas do garoto na escola podem ser prejudiciais ao seu desenvolvimento intelectual.

O futuro profissional de Beatriz Reis, do BBB 24, também ganhou destaque nas redes sociais. A ex-vendedora do Brás tem ganhado cada vez mais espaço na Rede Globo, onde tem aparecido em vários programas da casa. Muito querida pelos telespectadores, algumas pessoas acreditam que ela pode virar a nova queridinha da emissora e logo será contratada.