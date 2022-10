Lula x Bolsonaro: Famosos que trocaram de opinião sobre o voto nesta disputa presidencial

Veja quais artistas famosos declararam voto em Lula ou Bolsonaro ou não apoiam nenhum destes candidatos

24/10/2022

O segundo turno das eleições será realizado no próximo dia 30, de acordo com o calendário eleitoral, estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a disputa entre os candidatos à presidência Lula (76) e Jair Bolsonaro (67) se aproximando, os famosos utilizaram suas redes sociais para reforçar determinado apoio político.

Mas nem sempre essa posição se mantém a mesma. Alguns famosos já mudaram de opinião sobre o voto, seja por divergência de ideias ou descontentamento com o candidato.

Saiba quem são as celebridades que trocaram o apoio em relação a 2018

Alexandre Frota

Em 2018, o ator e deputado federal Alexandre Frota (59) tirou foto com Bolsonaro, se filiou ao PSL, partido de Bolsonaro na época e até foi prometido a um cargo de ministro. Mas atualmente, está apoiando Lula para o cargo presidencial.

Cássia Kiss

Ela era apoiadora de Lula e chegou a criticar duramente Bolsonaro em relação a sua postura "mimada" durante a pandemia. Em conversa recente com o UOL, a atriz anunciou que votaria no atual presidente, Jair Bolsonaro.

Cássia Kiss após votação para o primeiro turno das eleições de 2022. Foto: Daniel Monteiro/AgNews

Danilo Gentili

O comediante Danilo Gentili (43) apoiou o candidato Jair Bolsonaro de maneira mais discreta em 2018. Atualmente, no entanto, o apresentador do The Noite não expressou apoio a nenhum dos candidatos com maiores intenções de voto, Lula ou Bolsonaro. No Twitter, tem criticado ambos.

Tweet de Danilo Gentili sobre seu posicionamento político. Foto: Reprodução/Twitter

Fagner

Arrependido de ter apoiado Bolsonaro em 2018, desde 2020, o cantor também não se posicionou politicamente a favor de nenhum futuro presidente.

Cantor Fagner. Foto: Reprodução/Instagram

Inês Brasil

Considerada um ícone da comunidade LGBTQIAP+, Inês Brasil (52) expressou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, em 2017, em fotos tiradas com ele em um aeroporto. Atualmente, a web-celebridade apoia abertamente o candidato Lula.

Inês Brasil declara apoio a Lula. Foto: Reprodução/Twitter

Lobão

O cantor fala que não se arrepende de seu voto de 2018 em Jair Bolsonaro, mas, já teceu inúmeras críticas ao presidente, inclusive durante fortes falas como: "Já é um cadáver político". Ainda assim, Lobão não se posicionou a favor de nenhum candidato nas eleições de 2022.

Cantor Lobão durante entrevista ao programa Roda Viva. Foto: Reprodução/TV Cultura

Luísa Mell

A ativista da causa animal, que já posou para fotos ao lado de Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle (40), foi uma das famosas que estrelou a corrente "virar votos" a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Luísa Mell posa ao lado de Lula. Foto: Reprodução/Instagram

Marcelo Madureira

O comediante Marcelo Madureira (64) se encontrou com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e confirmou seu voto no petista no segundo turno. A postura é no mínimo curiosa, uma vez que o ex-Casseta e Planeta é conhecido por ser crítico do ex-presidente e do Partido dos Trabalhadores. Ele justificou sua posição pelo desejo de derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas urnas.

Marcelo Madureira posa com Lula após declarar apoio no segundo turno. Foto: Reprodução/Twitter

Marcelo Serrado

Apoiador de um dos maiores aliados de Bolsonaro em 2018, o ex-ministro Sérgio Moro (50), que foi eleito senador pelo União Brasil, o ator Marcelo Serrado (55) deixou explícito que seu voto, esse ano, é no candidato do PT, Lula. Anteriormente, Serrado havia se posicionado a favor da Lava Jato, operação que prendeu o petista.