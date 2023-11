Luiza Watson: quem é a bela que ficou com famosos e conquistou Cauã Reymond

Saiba quem é a mineira Luiza Watson; ela já ficou com ao menos dois famosos e agora vive romance com o ator de 'Terra e Paixão'

A notícia de que o ator Cauã Reymond está vivendo um novo amor foi revelada nesta terça-feira, 28, e deixou os seguidores curiosos. Isso porque esse é o primeiro relacionamento do galã de Terra e Paixão que se torna público desde o fim de seu casamento.

Quem é Luiza Watson, novo affair de Cauã Reymond?

A sortuda é Luiza Watson. Mas, afinal, quem é a musa que conquistou o artista? A jovem é dentista, tem 28 anos e já ficou com dois outros famosos. Ela foi vista com o surfista Gabriel Medina e também com o ex-BBB Rodrigo Mussi. As informações são do jornal 'Extra'.

Apesar de circular entre famosos, a bela é recatada. Isso porque ela tem o perfil fechado nas redes sociais. Mesmo assim, ela é acompanhada por cerca de 65 mil fãs que tem a sorte de ver sua beleza em fotos e vídeos todos os dias.

Luiza Watson é de Minas Gerais e ainda concorreu ao Miss Juiz de Fora, em 2018. Vale lembrar que o galã terminou em abril o casamento de quatro anos com a modelo e apresentadora Marina Goldfarb.

Romance é recente, mas intenso

O romance entre Cauã Reymond e Luiza Watson foi revelado pela primeira vez nesta terça-feira, 28, pelo colunista Leo Dias. Os dois estariam se conhecendo melhor há cerca de um mês, mas ainda não assumiram o romance publicamente. Eles têm sido vistos nos mesmos lugares há algumas semanas, mas evitam fotos juntos e ela já foi vista na casa dele no Rio de Janeiro.

A separação de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está solteiro desde abril de 2023, quando confirmou o fim do casamento com a modelo e nutricionista Mariana Goldfard. A separação foi anunciada pouco antes da estreia da novela Terra e Paixão, da Globo. Eles estavam juntos desde 2016 e tinham se casado em abril de 2019.

A separação foi anunciada por Mariana por meio de um post nas redes sociais. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.