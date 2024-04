Luiza Possi revela o que aprendeu com maternidade: 'Alcance maior do amor'

Nesta sexta-feira, 19, Luiza Possi e DJ Lucas Borchardt lançam o álbum Dreams. Em entrevista à CARAS Brasil ela fala sobre o momento profissional e maternidade

Luiza Possi (39) e o DJ Lucas Borchardt se preparam para lançar, na próxima sexta-feira, 19, em todas as plataformas musicais, o álbum Dreams. A ideia é resgatar dez grandes sucessos, como Eu Sou Assim, Tem Que Valer, Maresias, À Francesa, Emotion e Holiday, e apresentar novas versões ao público. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora conta detalhes do projeto e fala, entre outras coisas, sobre a experiência no The Masked Singer Brasil, e exalta a maternidade. "Traz praticidade", afirma.

O álbum de remixes estava sendo produzido há um ano e, segundo Luiza, ele vem para resgatar músicas que marcaram a vida das pessoas. “Eu queria, depois de um álbum de inéditas, dar um acalanto para os meus ouvintes que é ouvir músicas conhecidas. A gente sempre busca coisas que a gente já conhece para ficar com o coração quentinho, né? Então, são músicas de festa, são músicas de balada, são músicas muito presentes em casamentos, em grandes eventos, momentos marcantes das vidas das pessoas. É isso que a gente queria trazer”, conta.

Em 2023, a artista lançou um formato exclusivo de shows, o Festa da Luiza, que está fazendo o maior sucesso. Totalmente alto-astral e com coreografias envolventes, ela apresenta em seu repertório uma seleção de músicas emblemáticas de diversas gerações. “Fiz um recente do Paulo Miklos e do Buchecha. Está incrível! A gente está fazendo os grandes eventos corporativos do País, os grandes eventos sociais do País, prefeituras (...) É muito interessante juntar samba, enredo com pop internacional. É um show de muita versatilidade. Tem sertanejo, tem funk. É um show de todas as coisas que eu escuto. É uma festa realmente. E eu amo fazer, além de ter que ter um preparo físico muito intenso, porque ela exige muito de mim”, diz.

MATERNIDADE E ZIZI POSSI

Mãe de Lucca (4) e Matteo (2), frutos do casamento com o diretor de TV Cris Gomes, a artista confessa que a maternidade a transformou de muitas formas. “Acho que a gente ganha um alcance maior do amor, a gente consegue amar o próximo de uma forma mais fácil. Algumas besteiras da vida a gente passa reto. A gente quer resolver as coisas de uma forma mais prática. A maternidade traz uma praticidade, porque é tudo tão intenso que não dá pra dar muita importância pro que não tem importância. O amor por eles é tão maior do que tudo; que o que não tem importância, a gente quer só tirar da frente”, destaca.

Luiza é filha da também cantora Zizi Possi (68), considerada uma das maiores divas da MPB. Dona de uma voz excepcional, tem mais de 45 anos de carreira dedicados a música brasileira. Ao falar da mãe e da “bobó Guigui”, ela se derrete.

“Aqui em casa, a vovó Zizi é a Bobó Guigui. A gente é muito unida. Já tivemos nossos períodos mais distantes, mas estamos numa fase maravilhosa de perdão, de querer ficar junto, aproveitar o tempo junto. Perdi meu pai para a Covid. Então, tenho essa dimensão da vida e da morte, do tempo que nos resta, de que não somos eternos. E quero aproveitar demais essa mãe que Deus me deu, que é uma dádiva, um presente, um DNA abençoado e uma pessoa muito linda que eu tenho a honra de ter na minha vida, na minha casa. Que é uma avó incrível, uma mãe incrível, minha parceira, pra quem eu conto tudo, pra quem eu posso contar absolutamente tudo da minha vida, não tem segredos entre nós”, salienta.

THE MASKED SINGER BRASIL

Luiza Possi participou do The Masked Singer Brasil, como a MC Porquinha, desmascarada no domingo de 31 de março. Além de falar da experiência, ela conta algumas curiosidades dos bastidores do programa. “Foi uma experiência muito interessante e há um babado do bastidor que me marcou: eles ofereciam fralda geriátrica porque a fantasia era dificílima de tirar e de colocar. Então, a gente ficava horas com a fantasia. Não usei a fralda, mas ofereceram”, revela.

“A ventoinha (interna da fantasia) pegou meu cabelo e eu tive que cortá-lo na raiz. Muitas coisas aconteceram. Eu tinha claustrofobia e a porquinha foi uma cura pra mim, da claustrofobia, e de poder me conectar com o público sem ninguém saber a minha origem, a minha família, o meu DNA. Nada disso. Uma ligação muito diferente que tive com a plateia e que gostei demais”, continua.

PARCERIA COM LEXA

Luiza Possi lançou recentemente uma música com a cantora Lexa (29), intitulada All In, que encerra o álbum Luiza Pop, de 2023. “Nesse projeto, a gente cria feats bem inusitados, bem diferentes de tudo que eu já tinha feito, bem diferentes do meu universo, né? Que seria MPB. Aí, surgiu o nome da Lexa. E eu falei com ela pelo Instagram, a gente já se falava pelo Instagram. Ela super respondeu, topou na hora. A gente acabou virando superamigas. Ela foi no aniversário do Mateu, a gente se fala direto. Ela fez o The Masked, eu também. Ela tá na Dança (dos Famosos), eu já fiz. Então, a gente troca muitas figurinhas sobre realities”, conta.

“A música All In acabou de entrar na novela Família é Tudo. E eu agora fico com duas músicas na novela, e isso é a segunda vez que me acontece. Aconteceu em Chocolate com Pimenta, com Over the Rainbow e Chocolate e Além do Arco-Íris, que era a mesma música, só que em versões diferentes. Agora, tenho duas músicas na novela. A de Daniel Ortiz e a de Fred Meyrink, que eu estou muito feliz. Então, a Lexa foi meu pezinho de coelho. O Rincon Sapiência também está nessa – ele está na minha parceria com o Luz. A música Luz sou eu e o Rincon, e está na novela também”, finaliza.