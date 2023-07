Luiza Possi dá opinião sincera sobre o ex-marido de Preta Gil: ''Sou contra esse cara''

Prima de Preta Gil, Luiza Possi comenta sobre a possibilidade de Rodrigo Godoy estar na próxima edição de reality após traição

A cantora Luiza Possi abriu o jogo e deu sua opinião sincera sobre o fim do casamento de Preta Gil, que é sua prima de segundo grau, com o personal trainer Rodrigo Godoy.

Em entrevista, a artista detonou o ex-marido de Preta após traição e comentou sobre a possibilidade dele ser escalado para a nova edição do reality rural da Record, A Fazenda.

"Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!", disse a loira no programa Splash Now, apresentado por Dieguinho Schueng.

A herdeira de Zizi Possi ainda criticou o fato de Rodrigo ganhar visibilidade após a traição. "O cara vai entrar [em um reality show] por que foi um mau-caráter? Então o critério é esse? Acho que esses programas tinham que dar palco para artistas, para quem tem algum viés cultural, não para essa sujeirada toda".

Vale destacar que Preta e Luiza são primas de segundo grau. Sandra Gadelha, mãe de Preta, é prima de Líber Gadelha, pai de Luiza.

Possi ainda rasgou elogios à prima, que está em tratamento contra câncer no intestino, diagnosticado no início do ano: "Tomo as dores da minha prima. Amo a Preta, sou fã dela. Acho que ela é uma precursora do segmento dela. É uma pessoa que não tem medo, é corajosa demais. Está passando por um mau momento, vai passar".

Preta Gil dá alfinetada no ex-marido após traição

Preta Gil usou as redes sociais, mais uma vez, para agradecer o carinho dos fãs. A cantora de 48 anos de idade postou um texto na madrugada de quarta-feira,26, para comentar sobre o apoio que tem recebido desde o diagnóstico de câncer e o fim do casamento.

Curtindo viagem para o Maranhão em comemoração ao aniversário da irmã, Marina Morena, após um tempo afastada das redes sociais, artista postou: "Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor. Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins [no Maranhão], as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui", começou ela nos stories de seu Instagram.

Na sequência, Preta compartilhou uma imagem com o texto: "Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico".