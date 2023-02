Preta Gil e Luiza Possi são primas? Confira famosos que são parentes e você não fazia ideia

Lista de famosos que fazem parte da mesma família é maior do que algumas pessoas imaginam

O mundo dos famosos é cheio de ligações pessoais e todo mundo sabe disso. No entanto, algumas pessoas acabam vivendo de forma mais discreta e deixando detalhes da intimidade escondidos do público. Prova disso são os artistas que são parentes e muitas pessoas desconhecem. Um bom exemplo disso são as cantoras Preta Gil (48) e Luiza Possi (38).

Filhas de grandes ícones da música popular brasileira, Preta e Luza são primas de segundo grau. O parentesco vem através de Sandra Gadelha, mãe de Preta. Ela é prima de Líber Gadelha, pai de Luiza Possi.

E o parentesco de Preta Gil com outros famosos também não para por aí. Isso porque a cantora também é prima de segundo grau de Patrícia Pillar, por parte de sua mãe.

Confira abaixo a lista de outros famosos que fazem parte da mesma família:

Ingrid Guimarães e Marcelo Faria

Apesar do sobrenome diferente, os atores são primos de segundo grau. O detalhe sobre a convivência entre eles é pouco conhecido do público e durante a pandemia eles deixaram muitos fãs impactados com a informação.

Em meio ao isolamento, eles se reencontraram e puderam matar a saudade de todo mundo em um imóvel na cidade de Búzios. Em uma publicação no Instagram, eles comentaram sobre como foi dividir momentos da infância juntinhos.

Dinho Ouro Preto e Maria Ribeiro

Uma das descobertas mais inesperadas da lista, Dinho e Maria são primos e descobriram o parentesco depois de muito tempo. Em entrevista concedida ao Altas Horas em 2015, a atriz afirmou que seus avós, que eram irmãos, brigaram e ficaram anos afastados.

A notícia pegou Dinho de surpresa, já que a atriz contou a informação pouco antes da gravação do programa: "Nossos irmãos namoraram e chegaram quase a casar. E eu não sabia que o Otávio era irmão da Maria Ribeiro".

Sônia Abrão e Chorão

A jornalista conhecida por apresentar o clássico A Tarde É Sua, da Rede TV!, é prima do fundador da banda Charlie Brown Jr. O cantor, inclusive, possuía o mesmo sobrenome da apresentadora: Alexandre Magno Abrão.

Em entrevista concedida para Luciana Gimenez, a apresentadora já confessou que a perda do primo foi algo muito triste para ela.

Fiuk e Guilherme Boury

A família de Fábio Júnior é repleta de famosos, mas poucas pessoas sabem que Guilherme Boury é um de seus integrantes. O contratado do SBT é sobrinho do cantor e primo de Fiuk. Ele já contou algumas vezes que tem uma relação de muita amizade com Fiuk, com quem é bem parecido.