Luiz Fernando Guimarães chama atenção ao posar com os filhos: "Enormes"

O ator Luiz Fernando Guimarães encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao compartilhar um novo clique em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista surgiu ao lado do marido, Adriano Medeiros, e dos dois filhos do casal, Dante, de 12 anos, e Olivia, de 10, e falou sobre como eles estão crescendo muito rápido. "Só pra registrar que cada mês eu me assusto mais com o crescimento dos meus filhos! Como passa rápido…", escreveu ele na legenda da publicação.

O tamanho das crianças também chamou a atenção dos fãs de Luiz Fernando. "Lindos e enormes!", disse o ator Edson Celulari. "Como o Dante se parece com o Adriano, eu fico impressionada! Família linda", escreveu uma seguidora. "Que registro lindo", comentou outro. "Estão a cada dia mais lindo. Que Deus abençoe vocês", falou uma fã.

3 anos da adoção dos filhos

Em junho do ano passado, Luiz Fernando Guimarães emocionou os seguidores nas redes sociais ao comemorar o terceiro ano com seus filhos. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos em que aparece com o marido, Adriano Medeiros, e os herdeiros, Dante e Olívia, que foram adotados em 2020, e celebrou a data.

"Hoje faz exatamente três anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo. Literalmente amor à primeira vista. Ser chamado de Papai, Pai Luiz (achei até estranho de início) e mais recentemente de 'Paeeeeeê' pelo filhote ou 'Papai' pela mocinha é uma bênção diária. Dante e Olívia, nomes que escolhemos de forma democrática: pesquisados por mim e Adriano e com os votos dos pequenos. Tantas historias já vividas, aventuras, viagens, reunião de escola, festas de aniversários, desavenças e momentos de pura paz que tenho a sensação de que conheço eles há muito mais tempo do que o calendário me mostra", escreveu ele em um trecho. Confira a publicação completa!