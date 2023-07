Luiz Fernando Guimarães celebra 3 anos da adoção dos filhos: ''Amor à primeira vista''

Ator Luiz Fernando Guimarães posta série de fotos ao lado do marido e dos dois filhos e se declara ao falar da adoção

Amor de pai! O ator Luiz Fernando Guimarães emocionou os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao comemorar o terceiro ano com seus filhos.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos em que aparece com o marido, Adriano Medeiros, e os herdeiros, Dante, de 12 anos, e Olívia, de 10, que foram adotados em 2020.

"Hoje faz exatamente três anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo. Literalmente amor à primeira vista. Ser chamado de Papai, Pai Luiz (achei até estranho de início) e mais recentemente de 'Paeeeeeê' pelo filhote ou 'Papai' pela mocinha é uma bênção diária", iniciou o ator na legenda.

"Dante e Olívia, nomes que escolhemos de forma democrática: pesquisados por mim e Adriano e com os votos dos pequenos. Tantas historias já vividas, aventuras, viagens, reunião de escola, festas de aniversários, desavenças e momentos de pura paz que tenho a sensação de que conheço eles há muito mais tempo do que o calendário me mostra".

"Mas enfim... não há um dia em que eu não pense neles pelo menos 24h por dia. Seja fantasiando um futuro ou mesmo planejando aventuras. Agradeço demais termos nos esbarrado e, sinceramente, sou merecedor dessa que considero ser a minha maior realização. Amo incondicionalmente vocês, meus filhos!", declarou Luiz Fernando.

Luiz Fernando e Adriano estão juntos há mais de 20 anos, mas oficializaram a união somente no começo de 2020, quando se casaram em uma cerimônia intimista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Luiz Fernando Guimarães mostra encontro com Claudia Raia e Luca

O ator Luiz Fernando Guimarães encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um encontro bastante especial. Recentemente, ele se encontrou com a atriz Claudia Raia, que viajou para o Rio de Janeiro com seu filho caçula, Luca, de cinco meses.

Nas duas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece sorridente durante o café da manhã ao lado de Raia, Luca, de seu marido, Adriano Medeiros, e dos filhos.

Ao mostrar os registros, Luiz Fernando celebrou a visita especial. "Café da manhã mais que especial! Zoom na carinha do Luca, que é o neném mais fofo e gostoso que é já vi!", afirmou o artista na legenda da publicação.