Luísa Sonza surge em cliques raros com a mãe e semelhança impressiona: “Meu Deus!”

Luísa Sonza surge em jantar ao lado de Eliane Gerloff e faz linda homenagem ao celebrar aniversário da mãe

Discreta quando o assunto é vida pessoal, a cantora Luísa Sonza (24) dividiu com os seguidores uma sequência de cliques raríssimos ao lado da irmã mais nova, a pequena Sofia (09), e da mãe, a influenciadora Eliane Gerloff, que completou 52 anos de vida na última quarta-feira, 27.

Em sua conta no Instagram, a artista fez uma linda homenagem à matriarca. Na legenda, ela declarou todo seu carinho e amor por Eliane.

“Aniver da mamis, a maioral, SP faz aniversário no mesmo dia que ela. Te amo sempre!", escreveu Luísa na legenda, exibindo o momento com a família em um jantar especial.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com os registros e deixaram uma enxurrada de elogios, chamando atenção para a semelhança entre mãe e filha: “Meu deus que Diva”, “Já vi de quem a Luísa puxou a beleza!”, “Agora sabemos de onde vem tanta beleza surreal”, disseram alguns deles.

Ainda recentemente, Luísa Sonza agitou as redes sociais, ao mostrar uma foto do seu visual atual com uma franja, acompanhado pelo cabelo loiríssimo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LUÍSA SONZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

CINQUENTONA!

Nas última semanas, Eliane Gerloff, causou alvoroço entre os seus seguidores ao colocar o corpão para jogo em um registro só de biquíni no Instagram.

A influenciadora, que é mãe de Luisa Sonza, compartilhou o registro durante um passeio à Praia da Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. "Só gratidão por tudo", escreveu ela na legenda da publicação.