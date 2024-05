Ludmilla surpreende ao prever com precisão seu gol no Futebol Solidário

Destaque do Futebol Solidário em prol do Rio Grande do Sul, Ludmilla surpreende ao prever seu gol na partida antes mesmo dela acontecer; veja!

A cantora Ludmilla foi uma das famosas que participaram do Futebol Solidário no Estádio do Maracaná, no Rio de Janeiro, no último domingo 26. A partida foi realizada para arrecadar fundos em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e contou com um golaço da artista. O que surpreendeu, no entanto, é que ela havia previsto seu gol antes mesmo do jogo!

Nesta segunda-feira, 27, a dançarina Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla, compartilhou um vídeo de uma conversa que teve com a cantora no sábado antes da partida. No registro, a famosa conta que iria pontuar na partida e surpreende com sua precisão.

"Quando eu tiver assim, na banheira, já sobrando, [Ronaldinho] Gaúcho vai vir e vai entregar. E não vai ter jeito. Pum, mano!", narrou Ludmilla, que depois saiu imitando sua comemoração pelo gol. E foi exatamente isso que aconteceu durante a partida!

Confira o vídeo:

Carlos Alberto Parreira faz rara aparição na TV durante luta contra o câncer

Outro famoso que esteve presente no Futebol Solidário foi Carlos Alberto Parreira.O ex-técnico de futebol fez uma rara aparição em público no último domingo, 26, onde apareceu mais magro após iniciar o tratamento contra o câncer.

O atleta, que está com 81 anos de idade, foi fotografado pelos paparazzi em sua chegada ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar o evento esportivo e também conversou rapidamente com o apresentador Luciano Huck na primeira parte do Domingão com Huck, na Globo.

Ele foi aplaudido pelos brasileiros que estava na arquibancada e ficou sorridente com a homenagem. "Que coisa linda, muito obrigado por esta homenagem. Estou sensibilizado. Estou me sentindo muito bem nessa acolhida", afirmou ele. Então, Huck agradeceu pela presença dele. "Estou feliz que você superou todas as dificuldades que a saúde lhe impôs nos últimos tempos e está hoje no Maracanã na corrente de solidariedade", disse.

Parreira surpreendeu os fãs no início do ano ao aparecer bem mais magro. Logo depois, a CBF informou que ele está em tratamento contra o Linfoma de Hodgkin desde o segundo semestre de 2023. O ex-técnico teve uma evolução positiva de sua saúde desde que iniciou o tratamento.