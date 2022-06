Ludmilla cai em golpe no Pelourinho, em Salvador, e faz alerta aos fãs

Ludmilla posta vídeo mostrando que foi vítima de golpe dos ambulantes no Pelourinho, em Salvador, Bahia

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h11

A cantora Ludmilla (27) não se deixou abalar após ter sido vítima de golpe na Bahia e compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 06, a artista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, durante a visita a Salvador para um show. A gata decidiu ir conhecer um dos pontos turísticos da cidade, o Pelourinho, mas acabou caindo no famoso "golpe dos ambulantes", que são normalmente feitos com turistas.

"O dia que eu fui turistar no Pelourinho e saí toda pintada. Tava tirando foto com os fãs quando um moço começou a pintar a minha perna. Pisquei e tinha outro pintando a minha outra perna kkkk Do nada tinha outro pintando meu braço, SOS. Aí apareceu essa moça pra pintar o outro braço que faltava kkkk Eu achando que tava ganhando um cordão... Iludida, foi 50 reais", disse no registro.

"Meu fechamento até nas minhas loucuras", declarou para a esposa, Brunna Gonçalves, que também fez as pinturas de corpo. "Corta pra eu indo embora assim... Pelourinho surpreende, amei kkkk", disse ao final do vídeo.

Os seguidores se divertiram nos comentários da postagem. "NÃO CONSIGO PARAR DE RIR", comentou Brunna. "KKKKKK a parte do colar", disse Maisa. "Ooooh amiga era pra você ter me contado que iria kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Salvador é tudo isso e mais um pouco. A senhora caiu no golpe do colarkkkkkkkk", comentou Majur. "Pelourinho é só golpe kkkkkkk", ressaltou uma fã. "Para quem nunca foi, tomem cuidado com isso viu!? Porque eles começam a pintar você e depois querem cobrar um valor, então se não quiser pagar nem deixa eles te pintarem", destacou outro.

"Eu fui almoçar em um lugar aqui perto do Pelourinho, eu sempre quis tirar foto perto daquelas miçangas, aquelas pulseirinhas. Acabei de almoçar, fui lá tirar foto, quando eu parei, estava vazio, mas foi chegando um monte de gente para tirar foto comigo também", contou Lud nos Stories de seu Instagram.

"Um cara colocou esse cordãozinho aqui, me cobrou R$ 50 nesse cordãozinho, dei os R$ 50", disse ainda.

Ludmilla celebra indicação ao BET Awards 2022

A cantora Ludmilla usou suas redes sociais para celebrar após ser indicada ao BET Awards 2022! A brasileira é a única artista sul-americana indicada na premiação internacional, elaborada pela Black Entertainment Television, que celebra a música e cultura negra no mundo. Ludmilla se mostrou surpresa e fez um agradecimento especial, celebrando também os 10 anos de carreira: "É exatamente assim que eu estou agora: sem palavras! Eu não poderia receber presente melhor nesse ano que completo 10 anos de carreira. São anos de luta e dificuldade mas também de muita alegria e momentos bons como esse. Ser indicada ao @betawards, uma premiação que celebra a cultura e a excelência preta, não estava nem nos meus melhores sonhos. Só de ser indicada, já estou muito feliz. Obrigada!".

Confira o post de Ludmilla mostrando como acontecem os golpes no Pelourinho: