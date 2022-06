Ludmilla aposta em look preto decotado para o BET Awards 2022

Cantora Ludmilla surge deslumbrante com vestido longo fendado e com decote poderoso para o BET Awards 2022

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 07h19

A cantora Ludmilla (27) arrasou na escolha do look para o BET Awards 2022!

No domingo, 26, a artista participou da premiação que celebra as personalidades afro-americanas, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, no Microsoft Theater.

Lud era o único nome brasileiro no evento e foi indicada na categoria 'Melhor Artista Internacional', concorrendo com oito colegas de países como África do Sul e Nigéria.

Em seu feed no Instagram, a gata compartilhou fotos exibindo o visual escolhido para a ocasião especial. A esposa de Brunna Gonçalves optou por um vestido preto longo e sexy estilo tomara que caia, com um decote poderoso e uma fenda. Para completar, ela apostou em luvas e sandálias de mesma cor.

"Estou pronta", disse Ludmilla.

"Rainhaaaaaa!", babou Brunna. "Linda! Representando muito", elogiou Thelminha. "Perfeita", disse Pabllo Vittar. "Poder!", exaltou Fafá de Belém.

"Até agora a ficha não caiu que daqui a algumas horas vou estar no tapete vermelho da maior premiação musical preta do mundo CONCORRENDO. Eu acompanhei eles pela TV a minha vida inteira, mas nunca imaginei estar sentada entre eles. Deus, eu te amo muito, você é incrível", escreveu Lud ao falar da emoção.

Ludmilla não venceu a categoria. A vencedora foi Tems, da Nigéria.

Luísa Sonza confirma novo feat. com Ludmilla

Depois de chamar Gloria Groove (27) para seu Lud Session, agora é a vez de Luísa Sonza (23) cantar com Ludmilla. No Instagram, a dona do hit Anaconda revelou que sua nova parceria com a cantora chegará no dia 30 de junho. Em fevereiro deste ano, Ludmilla se juntou a Luísa na música Café da Manhã, que foi o último single do álbum Doce 22 de Sonza.

Confira o look de Ludmilla para o Bet Awards 2022: