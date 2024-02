Luciele di Camargo rebate críticas após reclamar do preço de conta: “Absurdo”

Gente como a gente? Luciele di Camargo recebe comentários após usar as redes sociais para desabafar sobre preço de conta de luz

Nesta quarta-feira, 21, Luciele di Camargo usou suas redes sociais para desabafar sobre o preço exorbitante de sua conta de luz. A esposa do ex-jogador Denilson revelou que acredita estar 'sendo roubada' por conta do valor alto. Ela ainda rebateu críticas dos seguidores que comentaram sobre sua situação financeira.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a irmã do cantor sertanejo Zezé di Camargo publicou um vídeo para reclamar sobre os altos custos de energia elétrica em sua casa: “Gente, chegou aqui em casa a conta de luz esse mês. Veio tão cara que eu to achando que eles incluíram a luz do sol, a luz divina e a luz do fim do tunel”, disse em tom de brincadeira.

“Nem o Jack quer ver”, Luciele fez piada com seu cachorrinho que apareceu no colo durante o registro. “A cara do Jack entrega tudo. É ou não é?”, a influenciadora digital reforçou na legenda da publicação. Nos comentários, alguns seguidores criticaram a publicação da artista: “O pai ganha bem”, um fã escreveu sobre o marido da famosa.

Mas Luciele fez questão de rebater o comentário: “Não é questão de ganhar bem, as crianças voltaram para aula e atividades. Quase não ficamos em casa e vem um absurdo”, ela escreveu indignada com o valor. Na sequência, a tia de Wanessa Camargo continuou desabafando nos comentários: “Está tudo aumentando. Onde irá parar?”, questionou.

Luciele di Camargo usa as redes sociais para reclamar de conta de luz - Reprodução/Instagram

"Imagina para um pobre...para de reclamar, cheia do dinheiro", outro seguidor disparou sobre a situação financeira da família e a influenciadora rebateu novamente: "Quem tem uma condição melhor, não pode achar nada caro? Não sabia que achar algo caro era um privilégio", a celebridade respondeu sem pensar duas vezes.

Luciele ainda fez questão de evidenciar que tenta economizar ao máximo com sua família: “Eu aqui economizando de todas as formas a energia, chega a luz acho que estou sendo roubada”, ela desabafou em outro comentário sobre o valor da conta em um momento ‘gente como a gente’ em suas redes sociais; assista ao vídeo:

Vale ressaltar que Luciele di Camargo é casada com o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson desde maio de 2010. O casal tem dois filhos como fruto da união, Maria Eduarda, que chegou logo após o casamento e está com 12 anos, e o pequeno Davi, que tem apenas nove aninhos.

