Luciano Szafir conta que vai fazer nova cirurgia: ''Sinto dor o dia inteiro''

Em entrevista, Luciano Szafir revela que fará nova cirurgia devido a uma artrose acelerada pela Covid-19

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 13h03

Luciano Szafir (53) contou que fará uma nova cirurgia em breve devido a uma artrose acelerada pela Covid-19.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator revelou que ainda sente dores e deu mais detalhes sobre o procedimento.

"Eu sinto muita dor para caminhar, para agachar, até para dormir, eu acordo diversas vezes. Vou fazer uma cirurgia bastante avançada em que você coloca uma prótese de cerâmica que costuma durar de 20 a 30 anos e que vai me ajudar a voltar a caminhar sem dor e a praticar os meus esportes", disse ele.

O pai de Sasha (23) explicou que está esperando pela liberação médica para a realização da cirurgia e que quer realizá-la em agosto e setembro. No procedimento ele colocará uma prótese em cada perna.

"Aí, em outubro ou novembro, quero estar fazendo todos os meus esportes. Quero voltar para o jiu-jitsu, para a caminhada, para o teatro", afirmou.

O ator também comentou sobre a sua mais recente internação, por suboclusão intestinal após a retirada de uma bolsa de colostomia.

"Foi muito difícil quando eu passei mal e tive que voltar pro hospital agora em junho. Eu cheguei lá e tive que colocar uma sonda, passar por uma drenagem, foi muito complicado. Mas a palavra da vez para mim é 'paciência'", contou.

Por fim, Szafir completou. "No último ano, eu passei cerca de 70 dias internado. Não adianta eu querer retomar a saúde do dia para a noite, não adianta achar que tudo vai correr rápido. Para o que passei, acho que o meu retorno geral tem sido rápido. Estou me sentindo bem, estou me sentindo disposto", concluiu.