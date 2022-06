Luciano Szafir mostra nova foto com filhos mais novos: 'Tal pai, tal filhos'

Após período internado, Luciano Szafir curte passeio com os dois filhos mais novos, Mikael e Davi

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 14h53

O ator Luciano Szafir já está retomando a sua rotina em casa após ficar 28 dias internado no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 13, ele mostrou uma foto com os dois filhos mais novos, Mikael e Davi, ao sair para cortar os cabelos.

“Todos meninos de cabelos cortados. Pra começar a semana com a energia renovada. Tal pai, tal filhos”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Que lindos”, disse um seguidor. “Três mocinhos elegantes”, afirmou outro. “Trio maravilhoso”, declarou mais um.

Os meninos são frutos do casamento de Luciano Szafir com Luhanna Szafir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Szafir (@szafiroficial)

Luciano Szafir deixa o hospital

Ele ficou 28 dias internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, para a cirurgia de reversão da bolsa de colostomia. No último sábado, 11, ele deixou o hospital e comemorou sua recuperação.

“Aliviado e feliz de voltar para casa. Foram momentos duros, mas estou aqui, firme e forte, e cheio de saudade da minha família. Obrigada a todos por mais uma vez me emitirem esta corrente positiva. Não tenho como agradecer tanto amor e carinho que recebi e recebo diariamente”, disse ele.