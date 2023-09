Luciano Huck celebra 52 anos com festa surpresa ao lado da família e amigos

Ana Maria Braga participou do festão e contou tudo o que rolou na celebração intimista do aniversário de Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck celebrou a chegada de seus 52 anos com uma festa surpresa na companhia de sua família e amigos em São Paulo. Nesta segunda-feira, 04, Ana Maria Braga, uma das convidadas do evento, revelou todos os detalhes da comemoração intimista no programa matinal da Globo, ‘Mais Você’.

Ana Maria iniciou a atração no clima de celebração! A loira apareceu com uma máscara do rosto do apresentador e explicou: "Quando Luciano chegou estávamos todos com uma máscara com o rosto dele", ela relatou o momento especial e rasgou elogios para a responsável pelo evento, Angélica, que organizou o festão pro marido.

“Adoro essa coisa que a Angélica e os amigos conseguem fazer para ele. A gente te ama, Lu. Você é um cara muito especial que mora no coração de todos nós; no meu, então, tem cadeira cativa”, disse Ana Maria, que aproveitou para exibir todos os detalhes da comemoração intimista, mas luxuosa, que aconteceu na casa de amigos do apresentador.

Além das máscaras , Luciano ganhou um bolo personalizada com sua família. O doce contava com bonecos da esposa e de seus três filhos, Joaquim, Benício e Eva, que participaram da celebração surpresa do pai. Os oito pets da família também fizeram parte apareceram no doce. Entre os registros exibidos por Ana, foi possível notar que o apresentador se emocionou com a surpresa!

Ana Maria Braga participa de festa surpresa de Luciano Huck - Reprodução/Globo

Diversos amigos de Lucianio também divulgaram cliques da comemoração através das redes sociais; confira:

Angelica e Eva comemoram aniversário de Luciano - Reprodução/Instagram

Luciano Huck recebeu outra surpresa da família no 'Domingão':

Depois da festa surpresa em São Paulo, Luciano Huck também ganhou uma homenagem da família no último domingo, 3. O comandante do ‘Domingão com Huck’ foi surpreendido pela esposa e pelos filhos no palco de seu programa: "Parabéns, amor. Deu certo, gente", comemorou Angélica. "Vocês me enganaram muito", reagiu Huck.