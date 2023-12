Luciana Gimenez já revelou história de perseguição após gravidez de filho; relembre

Luciana Gimenez já fez grandes revelações envolvendo a gravidez de Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com o astro do rock Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez é uma verdadeira mãezona e por muito tempo tentou proteger seu filho, Lucas Jagger, dos holofotes. Por ser fruto de seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, o rapaz sempre atraiu a curiosidade do público em várias partes do mundo. A famosa, inclusive, sofreu bastante durante a gravidez do herdeiro.

Durante um vídeo compartilhado no canal do Youtube de Ana Hickmann, a contratada da Rede TV! revelou que chegou a ser perseguida quando foi confirmada sua gravidez do ídolo do rock inglês.

"Saí em mais de quinhentas capas de jornais e revistas. Foi um inferno na vida. Me perseguiram na Austrália. Passei dois meses lá e voltei para Nova York. Cheguei e estavam lá. Eu criei o Lucas sozinha. O Mick é muito presente, mas não estava aqui no dia a dia", disse.

Apesar dos rumores envolvendo seu relacionamento com Mick, a ex-modelo garante que a gravidez não foi planejada e aconteceu em um momento muito delicado de sua vida. Segundo Luciana, ela era muito nova e morava sozinha em Londres.

"Apesar de estar saindo com o Mick, a gente não estava planejando ter um filho. Foi muito difícil lidar com isso, até por saber que isso ia ser difícil para ele, também. Eu era muito nova, estava sozinha, morava em Londres. Foi um baque. Até hoje vivo alguns resquícios disso. As pessoas se sentem no direito de falar o que querem, jogar pedra", afirmou.

Luciana completou que desde o princípio a gravidez de Lucas foi tratada como um verdadeiro espetáculo pela mídia internacional e, consequentemente, acabou virando algo maior do que ela imaginava. "Tomei uma decisão, quando engravidei, de não rebater notícias. Mas é um preço caro, porque você vê os maiores absurdos na internet e não fala nada. Não sei como Lucas cresceu tão calmo", contou.

"Tudo o que podia acontecer, aconteceu. Cheguei na Austrália, depois de trinta horas de viagem, e cheguei lá e os fotógrafos estavam lá. Foi uma perseguição absurda. Descobriram o sexo da criança, todo mundo levou o coitado do Mick à loucura. Eu estava grávida e, ao mesmo tempo, tinha que segurar o Mick", desabafou.