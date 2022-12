Lucas Rangel sai em defesa de Gkay: ‘Provar nada para ninguém’

Influenciador Lucas Rangel defende amiga humorista, que vem sendo alvo de críticas após briga com Fábio Porchat

A novela da treta entre Gkay (30) e Fábio Porchat (39) ganha cada vez mais capítulos! Desta vez, o influenciador Lucas Rangel (25) saiu em defesa da amiga, que foi alvo de críticas desde que Porchat fez uma piada com ela no programa Domingão.

“Não preciso vir provar nada para ninguém! Vocês tem que entender que existe uma vida offline, inclusive a MAIOR parte da vida é vivida no mundo real. Nem tudo se posta, nem tudo se discute pauta, nem tudo tem que trazer à tona”, começou o influenciador.

“Gkay tem EU, Lucas da vida real, o tempo inteiro: minha amizade, meu cuidado e meu apoio. Ela sabe que estou com ela e fim. Não tenho que fazer algazarra em stories para provar isso não, o que me importa é EU e ELA, não o que alguém que nem sabe nada tá querendo pôr fogo”, continuou.

“Eu não preciso deixar claro em canto nenhum que estou do lado da minha melhor amiga. Isso tá nítido. Inclusive o mundo dá voltas e eu só não abro a boca para falar coisas que sei de certos ‘alguéns’, porque a justiça de Deus vai ser mais rápida. E diferente de muitos, não quero estragar o natal e fim de ano de ninguém”, completou.

Os internautas se dividem opiniões sobre o caso. “A justiça de Deus serve para todos, inclusive para ela e os funcionários que ela destratou”, disse uma. “‘Não preciso provar nada a ninguém’, disse ele vindo provar”, ironizou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)



Fábio Porchat se pronuncia após polêmica com Gkay

Depois da repercussão de sua piada envolvendo Gkay, Fábio Porchat gravou um vídeo nas redes sociais para dar a sua versão sobre a polêmica. Ele se defendeu sobre a sua declaração no Melhores do Ano e o recado que mandou para Gkay após a repercussão do caso.

“Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Fábio Porchat então comentou que ouve muitas coisas negativas sobre ela. "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.