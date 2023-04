Lucas Rangel faz viagem repentina ao Japão e promete nova fase: 'Alucinado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Rangel compartilhou as cidades que vai visitar no Japão e ainda prometeu surpresas para os fãs

Lucas Rangel (25), que bateu a marca de 21 milhões de seguidores no Instagram recentemente, está viajando pela primeira vez ao Japão. Em entrevista à CARAS Brasil, o influencer revelou que a decisão da viagem foi repentina, compartilhou as cidades que vai visitar e ainda prometeu nova fase cheia de surpresas para os fãs.

"A viagem surgiu de repente por conta do marco de seguidores, mas, além disso, eu tenho uma surpresa vindo aí que eu vou anunciar", declarou Lucas Rangel . Na esperança de encontrar fãs do outro lado do planeta, o influencer explicou que está com muitas expectativas: "Estou no voo agora, muito ansioso. Queria pular daqui para ver se já caio no Japão".

Apaixonado pelo país, Lucas Rangel compartilhou o motivo da viagem para o Japão : "Eu decidi vir ao Japão porque, simplesmente, era um dos meus maiores sonhos. Real. Ainda mais que eu gosto de unboxing, tecnologia, aqueles testes que eu sempre estou mostrando. Eu sempre fui alucinado pelo Japão, pela cultura, pelas cidades, por tudo que roda em torno dessa coisa de estar do outro lado do hemisfério, do oriente, da Ásia. Então eu estou muito empolgado, eu nunca fui. É um sonho que estou realizando mesmo e sei que vou fazer muito conteúdo para a galera. Por isso que estou muito feliz por ir lá, principalmente porque eu sei que é um lugar que deve ser muito legal de criar [conteúdo]".

Lucas Rangel também contou que não está viajando para o Japão sozinho: "Estou indo acompanhado do meu namorado, que está sempre comigo, meu fiel escudeiro. Estou indo acompanhado da Franciny Ehlke, influencer também, amiga minha de muitos anos que eu amo de paixão. A gente já percorreu esse mundo inteiro, já fomos para Maldivas, Los Angeles, já fomos para todos os lados. E Mel, uma amiga nossa que, na verdade, não é influencer, mas também está acompanhando a gente. Ela adora bancar a guia na viagem".

"A gente vai passar por três cidades, vamos para Tokyo, Kyoto e Osaka. A gente vai conhecer e viver muitas coisas tecnológicas e culturais. Estamos indo para uma imersão mesmo, 360. Por isso que estamos mudando de cidade, para conhecer de forma mais aprofundada também, porque eu conheço zero da cultura de lá. Eu sei do que eu vejo em filmes, do que eu já ouvi falar, do que eu já li, mas nunca vivi", adicionou Lucas Rangel sobre o roteiro da viagem ao Japão .

Prometendo uma nova fase, o influencer também garantiu que novidades estão a caminho de seus fãs. "Acredito que podemos estar vendo como uma nova fase. Nos próximos dias vocês vão entender o que está vindo aí. Eu tenho um lançamento que está por vir e acho que as pessoas vão ficar chocadas", finalizou Lucas Rangel.