Lucas Lucco anuncia afastamento das redes sociais: ‘Tirar um tempo para mim’

Lucas Lucco afirma estar passando por um momento complicado há quase uma semana

Lucas Lucco anunciou na última terça-feira, 07, o seu afastamento das redes sociais, devido um “momento complicado” que está passando desde a última quinta-feira, 02. O artista, que lançou recentemente uma comédia romântica ao lado de Carla Diaz, sem revelar mais detalhes sobre o momento difícil, ele contou que esse era um aviso para os que estavam tentando entrar em contato com ele e afirmou que voltará quando “estiver recuperado”.

“Oi, pessoal, resolvi tirar um tempo para mim, pois estou passando por um momento complicado desde a última quinta-feira. Tô postando isso para avisar as pessoas que estão tentando contato comigo sem resposta. Obrigado. Volto quando estiver recuperado”, anunciou o cantor.

No último mês, Lucas lançou uma comédia romântica com Carla Diaz, o Rodeio Rock. O cantor deu vida a dois personagens no longa, Hero e Sandro Sanderlei. O primeiro é um astro do rock, enquanto o segundo um fenômeno da música sertaneja que entra em coma após se submeter a uma lipoaspiração. Buscando salvar a carreira do artista, seus empresários recrutam Hero para fazer a turnê que Sandro ia realizar.

Horas depois do comunicado, o astro postou um selfie no espelho. Outras celebridades que também anunciaram afastamento das redes sociais recentemente foram Maíra Cardi e Luísa Sonza, após revelar traição no 'Mais Você’.

Carla Diaz se revolta com rumores envolvendo Lucas Lucco

Carla Diaz foi alvo de boatos sobre a sua vida pessoal e desmentiu tudo. Ela apareceu nos stories do Instagram nesta terça-feira, 10, para negar os boatos de que o ator e cantor Lucas Lucco teria sido pivô do fim do seu namoro com Felipe Becari.Os rumores circularam pela internet e ela já tratou de colocar um ponto final.

"É óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro é uma falta de respeito com mulher e outra, falta de respeito com o meu trabalho. Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentira. Então, para você que gosta de história de ficção, de romance, eu indico assistir ao filme Rodeio Rock, que está em todos os cinemas do Brasil”, disse ela.