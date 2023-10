Carla Diaz se revolta com rumores envolvendo Lucas Lucco: ‘Falta de respeito’

Carla Diaz coloca ponto final em boatos envolvendo Lucas Lucco e desabafa nas redes sociais

A atriz Carla Diaz foi alvo de boatos sobre a sua vida pessoal e desmentiu tudo. Ela apareceu nos stories do Instagram nesta terça-feira, 10, para negar os boatos de que o ator e cantor Lucas Lucco teria sido pivô do fim do seu namoro com Felipe Becari. Os rumores circularam pela internet e ela já tratou de colocar um ponto final.

A atriz chamou os rumores de fake news e disse que é uma falta de respeito com a sua história profissional. Isso porque Carla e Lucas apenas interpretaram um par romântico no filme Rodeio Rock e os internautas criaram um boato sem fundamento.

"É óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro é uma falta de respeito com mulher e outra, falta de respeito com o meu trabalho. Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentira. Então, para você que gosta de história de ficção, de romance, eu indico assistir ao filme Rodeio Rock, que está em todos os cinemas do Brasil”, disse ela.

Carla Diaz anunciou fim do noivado em julho

Em julho de 2023, a atriz Carla Diaz anunciou o fim de seu noivado com o deputado Felipe Becari. Ela publicou uma mensagem na qual afirmou publicamente que os dois estão realmente separados.

"Vi alguns portais e jornalistas falando sobre “manter segredo”, também não paro de receber mensagens perguntando sobre…", começou ela que avisou que precisou de um tempo para conseguir lidar com o drama pessoal.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou.

A atriz ainda que o assunto está encerrado. "Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto, ok?", esclareceu ela.