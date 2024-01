Lucas Lima rebate críticas após viagem com Sandy: ‘Infantilidade’

Depois de viagem de férias com a ex-mulher, Sandy, Lucas Lima responde comentário de seguidor sobre posts do ex-casal: ‘Se eu posto, é ruim’

O músico e cantor Lucas Lima rebateu o comentário de um seguidor sobre sua vida após a separação da ex-mulher, a cantora Sandy. Nas últimas semanas, eles fizeram uma viagem junto com o filho, Theo, para os Estados Unidos e a estrela chegou a mostrar fotos com o ex-marido e seus pais nas redes sociais. Com isso, a relação deles após o fim do casamento sempre repercute na web por causa da boa convivência deles.

Então, um seguidor comentou sobre o assunto no Twitter-X. “Gente, ou vocês o acusam de ser biscoiteiro querendo mídia em cima da Sandy (uma das coisas mais desonestas que já li) ou de ser indiferente… As duas coisas não dá. É contraditório. Relacionamentos terminam e tá tudo bem! Não tem por que vilania ninguém… Não há crime nisso”, escreveu o fã. Então, Lucas Lima respondeu com sua opinião sobre a repercussão do fim do casamento.

"É, não tem muita saída, né? Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários ainda me surpreende. Como se as coisas não fossem conversadas, combinadas. Como se a vida acontecesse no instagram. Postou mas não devia, curtiu mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada mas é areia nos olhos", disse o músico e cantor.

Lucas Lima já está de volta ao Brasil por causa do trabalho. Nesta semana, ele inicia os ensaios para a reestreia do espetáculo Once - O Musical, em São Paulo, que voltará aos palcos no dia 25 de janeiro.

Postou mas não devia, curtiu mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada mas é areia nos olhos.🤷‍♂️ — Lucas Lima (@Lima_Lucas) January 13, 2024

Sandy fez reflexão sobre o ano de 2023

No final de dezembro, Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou com o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. Entre os registros, estão imagens da artista em shows nacionais, internacionais e outras aparições especiais, como sua apresentação ao lado de sua amiga Wanessa no ‘Domingão com Huck’.

Sandy também incluiu alguns vídeos de apresentações ao lado do ex-marido em sua retrospectiva. Na legenda, a ex-dupla de Junior Lima comentou sobre a separação com a mesma discrição de sempre: “Depois de um ano tão desafiador, é acolhedor olhar pra trás e ver tantas realizações”, ela iniciou sem citar especificamente seu divórcio.

“Eu participei de festivais, eu cantei com o Coldplay, eu co-protagonizei um filme com o Fábio Porchat (estreia ano que vem!)… Fiz minha 1ª turnê solo internacional, cantei em alto-mar, ganhei um especial Som Brasil, lancei o NVE Ao Vivo, fui a programas de amigos queridos, cantei, gravei, vibrei, me emocionei”, a artista celebrou suas conquistas.

“Claro que não foi um ano fácil, mas, sim, a arte salva, a arte cura”, Sandy finalizou as reflexões sobre o ano em que colocou um ponto final em seu casamento. Nos comentários, Lucas deixou seu apoio: "Merece tudo de lindo no mundo", disse. Vale lembrar que a cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais.