Lucas Guimarães revela os planos para ter filhos e diz possíveis nomes

Marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães abre o jogo sobre o desejo de ser pai e revela que ainda não voltou para o apartamento que foi assaltado em Maceió

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 19h15

O influenciador digital Lucas Guimarães, que é casado com o humorista Carlinhos Maia, participou da temporada CARAS Inverno: Campos de Jordão e revelou qual é o plano para aumentar a família. Ele contou que os dois pretendem ter filhos por meio da adoção e da barriga de aluguel, mas não é algo que vá acontecer agora. Eles querem esperar alguns anos ainda para ter filhos por causa da atual fase profissional.

“Hoje o Carlinhos quer mais do que eu [ter filhos]. A vontade dele é maior de ser pai. Eu falo que ele vai educar e eu vou estragar, porque eu vou dar doce, vou deixar tudo. Eu sou uma pessoa que respeita as fases da minha vida, eu acho que esse momento ainda é um momento de correr atrás ainda, me estabilizar, de realizar outros sonhos. Não que um filho vá me impedir, mas eu falo que quando a gente tiver filho vai ser o momento em que eu vou dizer: 'deixa eu viver isso aqui, já batalhei, já conquistei, deixa agora eu só viver isso aqui'. E agora eu sei que não vou ter tempo de só dizer: 'vou só ser pai'”, disse ele.

Então, Lucas contou que o plano de ter filhos vai acontecer em alguns anos. “Se for para eu ter uma família, só vou ter com o meu marido. A gente pensa muito, mas acredito que daqui um ou dois anos. A gente quer ter uns quatro filhos”, afirmou ele. Inclusive, os dois já pensam nos nomes das crianças. “O Carlinhos gosta de Jesus, de Maria. Eu gosto muito de Letícia e de Murilo”, afirmou.

Lucas Guimarães fala sobre o assalto no apartamento de Maceió

Além disso, Lucas Guimarães relembrou o assalto no apartamento do casal em Maceió, quando eles tiveram itens valiosos roubados. O rapaz contou que os dois ainda não voltaram até o local desde que tudo aconteceu há cerca de 40 dias. Eles querem voltar para o apartamento apenas quando fizerem mudanças no sistema de segurança do local para que voltem a se sentir seguros.

Atualmente, eles estão morando em São Paulo e as investigações sobre o caso continuam em sigilo se justiça. Por fim, ele contou que os dois ainda estão bem assustados com tudo o que aconteceu.