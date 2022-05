Marido de Carlinhos Maia dá nova informação sobre assalto no apartamento deles

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, revela que quem invadiu o apartamento tinha informação sobre o local: 'Entraram com a senha'

O influenciador digital Lucas Guimarães (28), que é o marido de Carlinhos Maia (30), revelou mais detalhes que estão descobrindo sobre o assalto que aconteceu no apartamento deles no último final de semana. Nas redes sociais, ele contou que os bandidos tinham a senha da porta principal do local.

“As coisas ficam piores do que já estão. Eles não arrombaram a porta da frente, entraram com a senha. Ai, senhor da glória, triste demais”, disse ele em um post nos stories do Instagram.

Antes disso, Lucas já tinha desabafado sobre o assalto. “Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os aneis e ficam-se os dedos. A verdade vai aparecer. Alguém sabia dessa informação, vamos descobrir tudo”, afirmou.

Os criminosos levaram itens de valor do casal, incluindo joias. O prejuízo avaliado de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães pode chegar a R$ 5 milhões.

