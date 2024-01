Lucas e Jaquelline celebram dois meses de namoro: ‘Quem falou que não ia durar’

Após se conhecerem em ‘A Fazenda 15’, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski comemoram dois meses juntos e compartilham ensaio íntimo

Os participantes da última edição do reality rural da Record, ‘A Fazenda 15', Lucas Souza e Jaquelline Grohalski, usaram as redes sociais para comemorar os dois meses de namoro. Em meio a comentários sobre a duração do relacionamento, o casal celebra o marco compartilhando um ensaio em um momento de intimidade.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jaquelline publicou um pequeno álbum de fotos registradas durante sua estadia em um hotel luxuoso em São Paulo, ao lado de seu namorado. De roupão, com a cara lavada e com o cabelo molhado, a modelo apareceu posando agarradinha com seu amado, que também usava o traje confortável após a noite de celebração a dois.

Na legenda, a campeã do reality show se declarou ao ex-militar, que também participou do confinamento, mas acabou desistindo no meio da competição para focar nos cuidados de sua saúde mental: “Para existir história tem que existir verdade”, disse Jaquelline, que comemorou os ‘dois meses com mozão’, ela se derreteu pelo namorado.

Nos comentários, Lucas também se declarou para namorada e fez questão de tirar onda com as suposições sobre a duração de seu relacionamento: “Para quem falou que não ia durar um mês, estamos dois já”, escreveu o influenciador, que já foi casado com a cantora e estudante de direito, Jojo Todynho, antes do confinamento.

Vários admiradores também aproveitaram para celebrar a data do casal e deixar mensagens de apoio aos campeões, que além de conquistar uma bolada no reality, também encontraram o amor: “Os mais lindos, que Deus blinde vocês de qualquer maldade alheia. Amo”, disse um seguidor. “Sempre foram verdadeiros”, exaltou mais um.

Jaquelline Grohalski conta planos para prêmio milionário:

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski diz ainda estar se adaptando à vida fora do confinamento. Em um relacionamento com o ex-militar Lucas Souza, a peoa conta que foi maravilhoso reencontrar o namorado e eles até já tem planos para formar uma família. Jaque também explicou como pretende usar o prêmio milionário da edição.

“Está sendo muito bom e ao mesmo tempo confuso com tudo o que eu vivenciei. Não tem nem duas semanas que eu saí, é tudo muito novo e desafiador. Antes de entrar eu tinha um conteúdo, agora é pensar se as pessoas vão gostar do mesmo conteúdo, que eu tenho que ter uma entrega legal. Estou tendo muito trabalho”, disse a modelo.