Lucas Buda rebate ataques à Nina Capelly após perda do bebê: 'Não merece'

Lucas Henrique (29), conhecido também como Buda, recebeu com surpresa a notícia de que Nina Capelly (28) perdeu seu bebê nesta segunda, 10. Ele conta que estava com MC Binn (30) no momento e, em entrevista à CARAS Brasil, defende o ex-affair dos ataques na web.

"A internet às vezes é muito cruel, ela não merece os ataques que as pessoas estão mandando. É uma questão pessoal dela, já tem que lidar com a perda do bebê, então é muito pesado", afirma Lucas Buda . "Estou dando apoio fazendo o que eu posso, mas também seguindo minha vida e respeitando os limites que a gente impôs."

Há cerca de duas semanas, a cantora anunciou a gravidez e disse que o bebê poderia ser do ex-participante do BBB. Na época, a equipe de Buda afirmou que ele faria um teste de DNA, mas que as possibilidades da criança ser dele eram baixas.

"Fiquei triste [com a notícia]. A paternidade é um desejo, não dessa forma, mas vida que segue tudo tem que ser no tempo de Deus. Tenho fé que as coisas vão melhorar", completa ele. "Estávamos aguardando o tempo das coisas para comemorar, caso fosse confirmado."

Buda diz que já tinha planos para ajudar durante a gravidez da cantora. "Eu ia dar todo o suporte durante todo o período da gestação, só pela possibilidade isso tem que ser feito. Depois, se fosse confirmado, a gente ia curtir a experiência."

Para além da suposta paternidade, o ex-participante do BBB se dedica a sua carreira. Na última semana, ele recebeu diversos pedidos para criar um perfil para criação de conteúdo adulto e, segundo ele, essa porta não está fechada.

"É muito engraçado, essa brincadeira do OnlyFans começou na caixinha de perguntas. Tem muita gente pedido, são potenciais clientes [risos]. Eu ainda não sei, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas, é uma possibilidade que vou estudar para ver se realmente cabe ou não."

Além disso, ele afirma que tem analisado as propostas que surgem e, agora, pensa em uma mudança para São Paulo. "Estou trabalhando muito na minha carreira enquanto criador de conteúdo. Acredito que estou buscando coisas envolvendo cultura, esporte e educação. Algumas publicidades já vieram e estamos selecionando as que se encaixam no meu perfil."

