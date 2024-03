Luana Piovani tem chances de vencer Pedro Scooby? Advogado avalia caso da atriz

Em entrevista à CARAS Brasil, o advogado Rodrigo Gonçalvez Zanini explicou como o conservadorismo judicial de Portugal pode afetar na briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby

A briga judicial entre Luana Piovani e Pedro Scooby segue dando o que falar. Nesta segunda-feira, 18, a atriz voltou a ser destaque nas redes sociais após participar de uma nova audiência judicial a qual pode perder o direito de fazer críticas públicas ao surfista. Em entrevista à CARAS Brasil, o advogado Rodrigo Gonçalvez Zanini avaliou a situação da artista que desde o último ano tem gerado altos debates.

Para o especialista, o temor de Luana por conta do judiciário conservador português, de fato, pode ser preocupante quanto a resultados favoráveis. "Se compararmos o sistema judiciário brasileiro e português, podemos dizer que, de forma geral, o judiciário português seria mais rígido e consevador", diz.

"Isso é fruto de diversos fatores, desde uma característica cultural propriamente dita, claramente mais conservadora, com um clamor social mais evidente, quanto pela possibilidade de o judiciário Português, com volume processual infinitamente menor ao do Brasil, ter maior disponibilidade para apreciar o teor do processo e se atentar a mais detalhes", explica Rodrigo, que é sócio da Chequer & Zanini Advogados.

Leia também: Luana Piovani fala sobre mudança do filho para a casa do pai

Em conversa com os seguidores através dos stories do Instagram, Luana disse que não estava otimista quanto ao resultado da nova audiência contra Scooby, por anteriormente não ter sido ouvida pela juiza. No entanto, a atriz garante que está disposta a ir até as últimas instâncias para defender seu ponto de vista.

"Ela não quis nem me ouvir. Está na cara que a juíza, com muita chateação da gente ter tirado ela da casinha dela, vai provavelmente copiar e colar a sentença. Como tenho ainda saúde para ir adiante, eu sigo. Continuarei lutando por nós, pela nossa voz e pelos nossos direito enquanto puder. Quanto a me calar, só a morte será capaz de me calar", disparou.

Segundo Rodrigo Zanini, tudo indica que Luana deve ter uma resposta positiva apenas em caso de anulação do processo, com a comprovação que ela não se manifestou oficialmente diante da acusação. "É difícil afirmar com convicção quais seriam as chances de Luana Piovani reverter o processo, principalmente sem ter acesso a íntegra dos autos", avalia.

"O que se pode dizer, com certeza, é que, se a alegação de Luana referente ao fato de não ter sido ouvida for realmente verdade, não estaremos de caso de “decisão conservadora”, mas sim uma decisão nula, por cerceamento de defesa, ou seja, a decisão deveria ser anulada, dar oportunidade de Luana se manifestar e demonstrar sua versão dos fatos, e só então ser proferida nova decisão, aí sim, com possibilidade de vitória de Luana Piovani", diz.